Καθώς η Κίνα εισέρχεται στην περίοδο των εορτασμών του φετινού Φεστιβάλ της Άνοιξης, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) αναδιαμορφώνει την κατανάλωση μέσω της προσφοράς υπηρεσιών πρόβλεψης, μέσω της απρόσκοπτης συνέχισης των συναλλαγών, αλλά και μέσω προσωπικών εμπειριών, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αναζωογόνηση της κινεζικής οικονομίας.

Στις 2 Φεβρουαρίου, η εφαρμογή Qwen App της Alibaba ενεργοποίησε το σχέδιο "Spring Festival Treat Plan" οικονομικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 370 εκατομμυρίων ευρώ) μέσω συνεργιών και με άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της Taobao Flash Shopping, της Freshippo και της Tmall για την προσφορά επιβραβεύσεων σε ρευστό χρήμα, αλλά και ευκαιριών αγορών.

Η παραπάνω πρωτοβουλία έχει στόχο να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητες της για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της, εξαλείφοντας την ανάγκη περιήγησης και χρήσης διαφορετικών εφαρμογών, μέσω της παροχής άμεσων υπηρεσιών εξυπηρέτησης με μία και μόνο τεχνολογική επιλογή, σύμφωνα με τον Τσενγκ Σίσου, υπεύθυνο προϊόντος της Qwen App. “Η εφαρμογή Qianwen App έχει στόχο να καλλιεργήσει τη συνήθεια χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από τους χρήστες, προκειμένου να έχουν την κατάλληλη βοήθεια, μέσω μιας σημαντικής οικονομικής επένδυσης” που έγινε, παρατήρησε ο ίδιος.