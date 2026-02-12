Κίνα: Ενοικιάζονται ρομπότ για γαμήλιες τελετές, εμπορικές προωθήσεις προϊόντων, αλλά και εταιρικές εκδηλώσεις

Μόλις πριν από δύο χρόνια, κανένας δεν θα περίμενε να δει ένα ρομπότ στους εορτασμούς για το Κινεζικό Νέο Έτος.

Ωστόσο, σήμερα, η ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία ρομποτικής στην Κίνα, αλλά και η επίσης ταχέως εξελισσόμενη αγορά ενοικίασης τροφοδοτούν τους παραδοσιακούς εδώ και αιώνες εορτασμούς με συναρπαστική και φουτουριστική τεχνολογία.

Σε μία αίθουσα γάμου στη Σαγκάη, ένα κοντό με στρογγυλή κεφαλή ρομπότ που φοράει ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο επίσημο κοστούμι, αλλά κι ένα κόκκινο παπιγιόν κινείται με χαλαρές κινήσεις στο διάδρομο. Έχει ως βασική αποστολή να δώσει τα δακτυλίδια του γάμου τόσο στη νύφη όσο και στον γαμπρό.

Πρόκειται για το ρομπότ Χ2 της AgiBot που έχει έδρα τη Σαγκάη και παράγει ρομπότ γενικής χρήσης. Το ρομπότ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί εξυπηρετώντας τις ανάγκες τεσσάρων ή πέντε γαμήλιων τελετών.

AGIBOT Shines at the UN Festivities, Epitomizing the Strength of China's Intelligent Manufacturing

On February 9, AGIBOT’s robot team made a stunning appearance at the Lunar New Year of the Horse Celebration at the @Chinamission2un Headquarters.

The event was attended by Ms.… pic.twitter.com/jgEYCRGBoa — AGIBOT (@AGIBOTofficial) February 12, 2026

Στο μεταξύ, στην Τσενγκτού, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουάν στη νοτιοδυτική Κίνα, οι πλατφόρμες ενοικίασης έχουν κατακλειστεί από σχετικά αιτήματα ενοικίασης για ρομπότ διαφόρων χρήσεων, με τις διαθεσιμότητές τους να έχουν κλείσει μέχρι το Μάρτιο. Από εταιρικές εκδηλώσεις, μέχρι τις εμπορικές προωθήσεις προϊόντων σε εμπορικά κέντρα, αναδύεται ένα νέο εργατικό δυναμικό, όχι για ένα μισθό, αλλά για μία ημερήσια αμοιβή που μπορεί να φτάσει τα δεκάδες χιλιάδες γιουάν, εξηγεί ο Τσενγκ Τσινγκμιάο διευθυντής της Sichuan Embodied Intelligent Robot Technology Co., Ltd.