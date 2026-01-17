Κέντρα δεδομένων vs ηλεκτρικό ρεύμα: Η διαμάχη για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικεντρωθεί πρόσφατα στα κέντρα δεδομένων ως νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, παρουσιάζοντάς τα ως υπεύθυνα για την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των Αμερικανών. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Microsoft, πρέπει να αναλάβουν το κόστος της ανάπτυξης Τεχνητής Νοημοσύνης και των υποδομών που τη στηρίζουν, χωρίς να μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις εταιρείες για να διασφαλίσει ότι η «υπερκατανάλωση ενέργειας» δεν θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία των κέντρων δεδομένων για την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική ηγεσία των ΗΠΑ.

Η Microsoft παρουσίασε το σχέδιο «Υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης με Πρώτα την Κοινότητα», δεσμευόμενη να πληρώσει η ίδια το κόστος που προκαλεί η λειτουργία των κέντρων δεδομένων της, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων δικτύου και υποσταθμών, ώστε να μην επηρεάζονται οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη διαχείριση της χρήσης νερού και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η εταιρεία επιδιώκει να παρουσιάσει την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης ως υπεύθυνη και βιώσιμη, περιορίζοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ποιος πληρώνει για την υποδομή.

Η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνονται: ο δείκτης ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση 6,7% το 2025, ενώ η μέση τιμή ανά κιλοβατώρα αυξήθηκε από 16,60 σε 17,62 σεντς.

Παράλληλα, η Rhodium Group ανέφερε αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 2,4%, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων και της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, αναδεικνύοντας τις τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που συνεπάγεται η επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς και κοινωνικές αντιδράσεις: η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων απαιτεί υποδομές, άδειες, συνεργασία με τις κοινότητες και χρόνο. Η Google και η Meta πειραματίζονται με στρατηγικές μείωσης κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής και με μακροπρόθεσμη παραγωγή καθαρής ενέργειας, ενώ το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ κινείται προς ιστορικά υψηλά επίπεδα ζήτησης.

Η πολιτική διαμάχη «ποιος πληρώνει» δεν περιορίζεται σε προεκλογικά συνθήματα. Η ουσία αφορά την ικανότητα των ΗΠΑ να επεκτείνουν γρήγορα και καθαρά το ενεργειακό σύστημα, ώστε η επέκταση των κέντρων δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης να μην επιβαρύνει οικονομικά τα νοικοκυριά ούτε να ανατρέψει τους στόχους μείωσης εκπομπών.

Η πρόκληση είναι τεχνική, οικονομική και πολιτική ταυτόχρονα, καθώς οι ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνονται και η κοινωνική συναίνεση για το κόστος παραμένει κρίσιμη.

Συμπερασματικά, η αντιπαράθεση γύρω από τα κέντρα δεδομένων συνδυάζει πολιτική, τεχνολογία και περιβαλλοντική διαχείριση: ο Τραμπ θέτει πολιτικά όρια στους λογαριασμούς, ενώ οι εταιρείες προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της κοινωνικής αποδοχής, υπό το βάρος των αυξανόμενων ενεργειακών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων.