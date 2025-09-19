Η Jar, μια ινδική fintech startup που επιτρέπει στους χρήστες να επενδύουν σε χρυσό, έχει καταστεί κερδοφόρα βοηθώντας εκατομμύρια πρωτοεμφανιζόμενους αποταμιευτές να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της για να δημιουργήσουν ψηφιακές αποταμιεύσεις σε χρυσό.

Σύμφωνα με το TechCrunch, ενώ πολλές consumer fintechs επικεντρώνονται σε ευκατάστατους αστικούς χρήστες ή σε προϊόντα πίστωσης, η Jar έχει αποκτήσει απήχηση προσφέροντας ένα πολιτισμικά οικείο περιουσιακό στοιχείο — τον χρυσό — ως χαμηλού φραγμού σημείο εισόδου στην αποταμίευση.

Η τετράχρονη startup στοχεύει χρήστες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος — ένα τμήμα που συχνά υποεξυπηρετείται από τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα — επιτρέποντάς τους να αποταμιεύουν σε χρυσό με μόλις 10 ινδικά ρουπία (περίπου $0,11) την ημέρα.

Αυτή η στρατηγική βοήθησε την Jar να φτάσει πάνω από 35 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες σε 12.000 ταχυδρομικούς κώδικες, όπως δήλωσε σε συνέντευξη ο συνιδρυτής και CEO Nishchay AG. Περίπου το 60% των χρηστών προέρχονται από μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις της Ινδίας (γνωστές ως tier-2 και tier-3), ενώ πάνω από το 95% αποταμιεύουν επίσημα για πρώτη φορά, είπε στο TechCrunch.

Τα οικονομικά στοιχεία της startup αντικατοπτρίζουν αυτή τη δυναμική, ενώ δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο TechCrunch ότι σχεδιάζει ακόμη και να εισαχθεί στο χρηματιστήριο τον επόμενο χρόνο. Επενδυτικοί τραπεζίτες βρίσκονται ήδη σε επαφή με την εταιρεία για την IPO της, ανέφεραν οι πηγές.

Οι τραπεζίτες έχουν μια ελκυστική ιστορία ανάπτυξης να παρουσιάσουν. Τα λειτουργικά έσοδα της Jar — κυρίως από την κύρια εφαρμογή αποταμίευσης σε χρυσό — αυξήθηκαν εννιαπλάσια στη χρήση 2024, που έληξε τον Μάρτιο, στα 2,08 δισ. ινδικά ρουπία (περίπου $23,6 εκατ.), σύμφωνα με την τελευταία της κατάθεση. Ακόμη πιο εντυπωσιακά, τα συνολικά έσοδα από όλες τις δραστηριότητες την ίδια περίοδο εκτινάχθηκαν στα 24,50 δισ. (περίπου $279,3 εκατ.), σημειώνοντας αύξηση 49 φορές από τα ₹500 εκατ. ($5,7 εκατ.) του προηγούμενου οικονομικού έτους.