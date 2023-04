James Webb: Απαθανάτισε το κατάλοιπο από την έκρηξη της Cassiopeia A

Το κατάλοιπο από την έκρηξη του αστεριού σουπερνόβα Cassiopeia A απαθανάτισε σε εικόνα μεσαίου υπέρυθρου το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA. Πρόκειται για το κατάλοιπο της έκρηξης ενός μεγάλων διαστάσεων αστεριού, που είχε γίνει στον γαλαξία μας, πριν από 340 χρόνια.

Σύμφωνα με τη NASA, το Cas A είναι το νεότερο γνωστό υπόλειμμα από αυτή την έκρηξη και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για το πώς εμφανίζονται τέτοια αστέρια- σουπερνόβα.

Stars: always making a dramatic exit! 🌟



Webb’s powerful infrared eye has captured never-before-seen detail of Cassiopeia A (Cas A). 11,000 light-years away, it is the remnant of a massive star that exploded about 340 years ago: https://t.co/LLQsFQJwVQ pic.twitter.com/xqlGFzhYoy