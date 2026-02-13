Ιστορική εκτόξευση της αποστολής Crew-12: Το «Freedom» καθ’ οδόν για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής η εκτόξευση της αποστολής Crew-12 της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι. Το τετραμελές πλήρωμα, αποτελούμενο από δύο Αμερικανούς αστροναύτες της NASA, μία Γαλλίδα αστροναύτη και έναν Ρώσο κοσμοναύτη, βρίσκεται ήδη σε τροχιά, ξεκινώντας μια κρίσιμη οκτάμηνη επιστημονική αποστολή σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος επρόκειτο να φτάσουν στον διαστημικό σταθμό το Σάββατο το απόγευμα μετά από μια πτήση 34 ωρών, προσγειώνοντας το διαστημόπλοιο στην τροχιακή πλατφόρμα εργαστηρίου περίπου 420 χλμ.πάνω από τη Γη.

Η αποστολή, με την ονομασία Crew-12, σηματοδοτεί την 12η μακράς διάρκειας αποστολή της ISS που η NASA έχει πραγματοποιήσει με ένα όχημα εκτόξευσης της SpaceX από τότε που η ιδιωτική εταιρεία πυραύλων, που ιδρύθηκε το 2002 από τον Ίλον Μασκ, άρχισε να στέλνει Αμερικανούς αστροναύτες σε τροχιά τον Μάιο του 2020.

Η «βόλτα» προς την τροχιά

Ο πύραυλος Falcon 9, φέροντας στην κορυφή του την αυτόνομη κάψουλα Crew Dragon με το όνομα «Freedom», φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα στις 5:15 π.μ. (τοπική ώρα). Οι εννέα κινητήρες Merlin προσέφεραν το απαραίτητο θέαμα, καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες καυσίμου για να ωθήσουν το ύψους 70 μέτρων όχημα εκτός ατμόσφαιρας.

Εννέα λεπτά μετά την πυροδότηση, το δεύτερο στάδιο του πυραύλου είχε ήδη αναπτύξει ταχύτητα άνω των 27.000 χλμ/ώρα, θέτοντας την κάψουλα σε τροχιά. Ταυτόχρονα, ο επαναχρησιμοποιούμενος προωθητικός πύραυλος επέστρεψε με ακρίβεια στη Γη, προσεδαφιζόμενος με ασφάλεια στο Κέιπ Κανάβεραλ.

«Ήταν μια καταπληκτική διαδρομή», μετέδωσε η επικεφαλής της αποστολής Jessica Meir προς το κέντρο ελέγχου. «Η Crew-12 είναι ευγνώμων και έτοιμη για το ταξίδι που ακολουθεί».

Ένα πολυεθνικό πλήρωμα επιστημόνων

Η αποστολή Crew-12 χαρακτηρίζεται από την υψηλή εξειδίκευση των μελών της, καθώς συμμετέχει η Jessica Meir (NASA), με τη 48χρονη βετεράνο και θαλάσσια βιολόγο να ηγείται της αποστολής στην πρώτη της επιστροφή στο διάστημα μετά το ιστορικό «all-female» spacewalk του 2019.

Επίσης, παίρνουν μέρος ο Jack Hathaway (NASA), πρώην πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στην παρθενική του πτήση, η Sophie Adenot (ESA), Γαλλίδα πιλότος ελικοπτέρων, η οποία εκπροσωπεί την Ευρώπη και ο Andrey Fedyaev (Roscosmos), Ρώσος κοσμοναύτης στη δεύτερη αποστολή του στον ISS.

Επιστήμη με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Το πλήρωμα αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το απόγευμα του Σαββάτου. Το πρόγραμμά τους είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, περιλαμβάνοντας ιατρική έρευνα με μελέτη βακτηρίων που προκαλούν πνευμονία για τη βελτίωση των επίγειων θεραπειών, διαστημική γεωργία με πειράματα με μικρόβια που δεσμεύουν το άζωτο για την ενίσχυση της παραγωγής τροφής στο διάστημα αλλά και προετοιμασία για το «Artemis» με δοκιμές τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν στις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Η άφιξη της Crew-12 έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, λίγες εβδομάδες μετά την εσπευσμένη επιστροφή μελών της προηγούμενης αποστολής για λόγους υγείας, και μόλις έναν μήνα πριν την πολυαναμενόμενη αποστολή Artemis II, που θα στείλει ανθρώπους σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα.