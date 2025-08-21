ΗΠΑ: Προειδοποιεί τις tech εταιρείες για την προστασία των δεδομένων

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), Άντριου Φέργκιουσον, προειδοποίησε την Apple, την Alphabet και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας την Πέμπτη ότι οι προσπάθειες συμμόρφωσης με βρετανικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί ψηφιακού περιεχομένου ενδέχεται να παραβιάζουν το αμερικανικό δίκαιο, εάν αποδυναμώσουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των δεδομένων των Αμερικανών χρηστών.

Ο Φέργκιουσον εξέφρασε ανησυχίες ειδικότερα για τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, τον Βρετανικό Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - ο οποίος στοχεύει στην καταπολέμηση παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου - και τον Βρετανικό Νόμο για τις Εξουσίες Έρευνας.

«Οι ξένες κυβερνήσεις που επιδιώκουν να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης ή να αποδυναμώσουν την ασφάλεια των δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να βασίζονται στο γεγονός ότι οι εταιρείες έχουν κίνητρο να απλοποιήσουν τις λειτουργίες τους και τα μέτρα συμμόρφωσης, εφαρμόζοντας ομοιόμορφες πολιτικές σε όλες τις δικαιοδοσίες», δήλωσε ο Φέργκιουσον.

Οι επιστολές αποτελούν μέρος ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στις ξένες κανονιστικές απαιτήσεις. Την Τρίτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Βρετανία απέσυρε την απαίτηση προς την Apple να παρέχει μια «κερκόπορτα» για την πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα Αμερικανών πολιτών. Νωρίτερα, τον Αύγουστο, το Reuters είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είχαν δώσει εντολή στους διπλωμάτες τους στην Ευρώπη να ασκήσουν πιέσεις κατά του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Ο Φέργκιουσον κάλεσε τις τεχνολογικές εταιρείες Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft και Meta, καθώς και μικρότερες εταιρείες όπως οι X, Signal και Slack, να συναντηθούν μαζί του για να συζητήσουν πώς σκοπεύουν να εξισορροπήσουν τη συμμόρφωση με τους αμερικανικούς νόμους και τις πιέσεις από το εξωτερικό.