ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε την Anthropic ως «κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού»

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ επέβαλε την Πέμπτη τον χαρακτηρισμό «κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού» (supply-chain risk) στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic περιορίζοντας τη χρήση μιας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο χαρακτηρισμός «supply-chain risk», που επιβεβαιώθηκε σε δήλωση της Anthropic, ισχύει άμεσα και απαγορεύει στους κυβερνητικούς αναδόχους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία της Anthropic στις συμβάσεις τουγια τον αμερικανικό στρατό.

Ωστόσο, οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Claude της Anthropic σε άλλα έργα που δεν σχετίζονται με το Πεντάγωνο, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι. Είπε ότι ο χαρακτηρισμός έχει «περιορισμένο πεδίο εφαρμογής» και ότι οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης της Anthropic σε συμβάσεις με το Πεντάγωνο.

Ο χαρακτηρισμός supply-chain risk έρχεται μετά από διαφωνία που διήρκεσε μήνες σχετικά με την επιμονή της εταιρείας για διασφαλίσεις υπέρ της, τις οποίες το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου χαρακτήρισε ως υπερβολικές. Ο Αμοντέι ανέφερε πως η εταιρεία θα αμφισβητήτησει δικαστικά τον χαρακτηρισμό.

Τις τελευταίες ημέρες, η Anthropic και το Πεντάγωνο συζήτησαν πιθανά σχέδια για να σταματήσει το Πεντάγωνο να χρησιμοποιεί το Claude. Οι δύο πλευρές συζήτησαν πώς η Anthropic θα μπορούσε να συνεχίσει να συνεργάζεται με το στρατό χωρίς να καταργήσει τα μέτρα ασφαλείας της.

Η Anthropic είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία που έχει χαρακτηριστεί δημόσια ως «supply-chain risk». Ο εν λόγω χαρακτηρισμός προορίζεται συνήθως για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε εχθρικές χώρες, όπως η κινεζική Huawei.

Ο Αμοντέι ζήτησε επίσης συγγνώμη για ένα εσωτερικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το The Information στο οποίο ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου δεν συμπαθούσαν την εταιρεία, εν μέρει επειδή «δεν έχουμε επαινέσει» τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.