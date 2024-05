ΗΠΑ: Νεκρός ο πρώτος ασθενής που έλαβε γενετικά τροποποιημένο νεφρό από χοίρο

Τη ζωή του έχασε δύο μήνες έπειτα από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πρώτος ζωντανός ασθενής που έλαβε γενετικά τροποποιημένο νεφρό από χοίρο, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο της Βοστώνης που την πραγματοποίησε.

«Το Mass General εκφράζει τη θλίψη του για τον ξαφνικό θάνατο του Ρικ Σλέιμαν. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι ήταν αποτέλεσμα της πρόσφατης μεταμόσχευσής του», ανέφερε το νοσοκομείο της Βοστώνης σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το Σάββατο (11/5).

Mass General is deeply saddened at the sudden passing of Mr. Rick Slayman. We have no indication that it was the result of his recent transplant. Mr. Slayman will forever be seen as a beacon of hope to countless transplant patients worldwide and we are deeply grateful for his…