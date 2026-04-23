ΗΠΑ: Το Μέιν έγινε η πρώτη Πολιτεία που απαγορεύει την ανάπτυξη data centers μεγάλης κλίμακας

Τα μέτρα που επιδιώκουν να εμποδίσουν ή να περιορίσουν την κατασκευή data centers κερδίζουν έδαφος σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς οι Αμερικανοί εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για την μαζική κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης στις κοινότητές τους.

Η νομοθετική εξουσία του Μέιν έγινε η πρώτη στο έθνος που ψήφισε νομοσχέδιο που απαγορεύει την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας την περασμένη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, μια πόλη του Ουισκόνσιν ενέκρινε δημοψήφισμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να δώσει στους ψηφοφόρους μεγαλύτερη επιρροή σε μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από φόρους, σε απάντηση στην κατασκευή μιας κοντινής πανεπιστημιούπολης data centers.

Η αντίδραση κατά των κέντρων δεδομένων έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι τοπικές κοινότητες ανησυχούν για τις επιπτώσεις της εκτεταμένης ενεργοβόρας υποδομής στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στο περιβάλλον τους.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια αστραπή», δήλωσε η Ρουθ Γουίτακερ, διευθύντρια τεχνολογικής πολιτικής στο κεντροαριστερό think tank Third Way, στο The Hill. «Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προσοχή και να λάβουν σοβαρά υπόψη».

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων, η οποία πήρε ώθηση από τον αγώνα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάγκη για τεράστια υπολογιστική ισχύ, αρχικά έλαβε ευρεία διακομματική υποστήριξη.

Κυβερνήτες και από τις δύο πλευρές επαίνεσαν την άφιξη μεγάλων έργων κέντρων δεδομένων στις πολιτείες τους, ενώ οι κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ προσπάθησαν να εφαρμόσουν πολιτικές που θα επιτάχυναν τη διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής.

Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα γύρισε εναντίον των κέντρων δεδομένων. Το 2025, έργα κέντρων δεδομένων αξίας 156 δισ. δολαρίων μπλοκαρίστηκαν ή καθυστέρησαν από την τοπική αντίθεση, τα μορατόριουμ και τις δικαστικές διαμάχες, σύμφωνα με το Data Center Watch, ένα έργο της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης 10a Labs που παρακολουθεί τις αντιδράσεις στην κατασκευή.