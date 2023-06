«Ιούλιος Βερν»: Στην Γαλλία ο δεύτερος υπερυπολογιστής exascale της ΕΕ

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει τον δεύτερο υπερυπολογιστή exascale της ΕΕ. Ο Ιούλιος Βερν, όπως ονομάζεται, θα εκτελεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο, επιτρέποντας επιστημονικές ανακαλύψεις στους τομείς της υγείας, της κλιματικής αλλαγής και των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.

France will host the EU's second exascale supercomputer.



Named Jules Verne, it will perform more than a billion billion operations per second, enabling scientific discoveries in the fields of:



👩‍⚕️health

🌍climate change

💡clean energy technologies



