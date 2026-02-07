IΟΒΕ: Σε ανοδική πορεία η Πληροφορική και το Λογισμικό

Ανοδικά κινήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 ο κλάδος της Πληροφορικής και της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών).

Η άνοδος αυτή επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό ότι η Πληροφορική είναι από τους ισχυρότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αν ληφθεί υπ όψη ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αβεβαιότητας, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, παρά το γεγονός της μικρής εξασθένισης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της ήπιας υποχώρησης του οικονομικού κλίματος, ο κλάδος συνέχισε να παραμένει σταθερός σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, διατηρώντας, έτσι, τις προσδοκίες σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της οικονομίας.

Όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία της έρευνας, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού ενισχύθηκε τον Ιανουάριο στις 116,5 μονάδες, από 114,3 τον προηγούμενο μήνα του περασμένου έτους.

Εκτός από τη μηνιαία άνοδο, ο σχετικός δείκτης παραμένει σαφώς υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι, όπου διαμορφωνόταν στις 110,3 μονάδες. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια εικόνα σταθερής αισιοδοξίας, παρά τις επιμέρους ενδείξεις επιβράδυνσης.

Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν κατά 41 μονάδες, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση της λειτουργικής εικόνας του κλάδου.

Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση κινούνται ήπια πτωτικά, κατά 41 μονάδες από 43, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφεται και στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης.

Σημαντική προβλέπεται και η συνεισφορά του κλάδου στην απασχόληση, καθώς οι σχετικές προβλέψεις ενισχύονται. Ήδη, το σχετικό ισοζύγιο διαμορφώνεται σε +22 μονάδες από +21, στοιχείο που υποδηλώνει όχι μόνο διατήρηση, αλλά και αύξηση επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, αυτές κινούνται σε ήπια πληθωριστικά επίπεδα, φθάνοντας τις +22 μονάδες έναντι +14 τον προηγούμενο μήνα.

Βελτίωση σε κατασκευές και λιανεμπόριο

Σε ό,τι αφορά συνολικά τους κλάδους της οικονομίας ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε τον Ιανουάριο στις 105,4 μονάδες, από 106,9 τον Δεκέμβριο.

Η επιδείνωση αυτή, αποδίδεται, κυρίως, στην εξασθένιση των προσδοκιών στον κλάδο των υπηρεσιών και στην περαιτέρω πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Οι προσδοκίες στον κλάδο της βιομηχανίας παραμένουν αμετάβλητες, ενώ στις κατασκευές καταγράφεται έντονη δυναμική στα ιδιωτικά έργα, με τον σχετικό δείκτη να κινείται σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα διαχρονικά. Στο Λιανικό εμπόριο, σημειώνεται μικρή βελτίωση.

Στην πλευρά της ζήτησης, τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν τα πιο απαισιόδοξα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταναλωτές διατυπώνουν περισσότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά τους, για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και για την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε μεγάλες αγορές.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που δείχνει τον αυξημένο προβληματισμό των νοικοκυριών, σε αντίθεση με τη σχετική σταθερότητα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε σημαντικά όπως και στην Ευρωζώνη, πλησιάζοντας τον μακρόχρονο μέσο όρο. Η βελτίωση προήλθε, κυρίως, από όλους τους τομείς, πλην των κατασκευών.

Στον κλάδο της Βιομηχανίας καταγράφηκε άνοδος κατά 1,3 μονάδες, στις Υπηρεσίες κατά 0,9, στο Λιανικό εμπόριο κατά 0,8, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται επίσης κατά 0,8 μονάδες. Ο δείκτης ενισχύθηκε σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, με πρώτη αυτή της Γαλλίας.