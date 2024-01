Ιώ: Ο δορυφόρος του Δία όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ (pics)

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που υπήρξαν φωτογραφίες από τον πιο ηφαιστειογενή κόσμο του ηλιακού συστήματος και η τεχνολογία των καμερών έχει βελτιωθεί πολύ σε αυτό το διάστημα.

Ο πλανήτης Ιώ είναι ένας κόσμος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο, τουλάχιστον μέσα στο ηλιακό σύστημα.

Οι εκρήξεις από 400 ενεργά ηφαίστεια τον γυρίζουν συνεχώς από μέσα προς τα έξω. Το διαστημικό σκάφος Juno έχει δώσει εκπληκτικές εικόνες αυτού του φεγγαριού του Δία που λήφθηκαν κατά την πρώτη του πτήση. Ήδη, οι επεξεργαστές εικόνων, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αναδεικνύουν λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να διαφύγουν από τις ακατέργαστες φωτογραφίες.

A color view of Jupiter's moon Io, the most volcanically active body in the solar system, captured by NASA's #JunoMission on Dec. 30. More images at https://t.co/fmQ8weHDSx . Make your own virtual visit to Io at https://t.co/p5UKsgdaja Image processed by Kevin M. Gill pic.twitter.com/xcbvq9nluy

Γνωρίζαμε ότι υπήρχε κάτι περίεργο στην Ιώ για περισσότερα από 400 χρόνια. Η ανακάλυψή της, μαζί με τους άλλους τρεις δορυφόρους του Γαλιλαίου, συγκλόνισε την αστρονομία. Μόλις το σοκ της ύπαρξής της έφυγε, οι άνθρωποι παρατήρησαν το κόκκινο χρώμα της, ενώ τα άλλα τρία μεγάλα φεγγάρια του Δία είναι λευκά.

Οι αποστολές Voyager αποκάλυψαν τι το ιδιαίτερο έχει: ηφαιστειακές εκρήξεις φέρνουν συνεχώς στην επιφάνεια τον πλανήτη. Τα περισσότερα άλλα φεγγάρια των αέριων γιγάντων καλύπτονται από πάγο, αλλά η επιφάνεια της Ιώ έχει πολύ θείο.

Το Juno βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Δία εδώ και επτά χρόνια, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρόνου το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε στον ίδιο τον πλανήτη.

Η έντονη ηφαιστειότητα της Ιώ οφείλεται στο γεγονός ότι το εσωτερικό της τεντώνεται και χαλαρώνει συνεχώς λόγω της μεταβαλλόμενης απόστασής της από τον Δία και της βαρυτικής έλξης των φεγγαριών που τη συνοδεύουν.

The JunoCam instrument aboard our #JunoMission acquired six images of Jupiter's moon Io during its close encounter today. This black-and-white view was taken at an altitude of about 1,500 miles (2,500 kilometers). More images will be available soon at https://t.co/mGfITRe57Y pic.twitter.com/9GcamrhxPt