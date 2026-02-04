Intel: Ανακοίνωσε πως μπαίνει στην αγορά των GPU

Καθώς η Intel συνεχίζει να προσπαθεί να ανακάμψει, ο διευθύνων σύμβουλός της υποσχέθηκε ότι η εταιρεία θα αρχίσει να παράγει έναν νέο τύπο τσιπ, ο οποίος έχει γίνει πολύ δημοφιλής από την ανταγωνίστρια Nvidia.

Στην Cisco AI Summit την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα αρχίσει να παράγει μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU).

Πρόκειται για πιο εξειδικευμένους επεξεργαστές, σε σύγκριση με τους CPU που παράγει παραδοσιακά η Intel, και χρησιμοποιούνται για παιχνίδια και εργασίες όπως η εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το έργο θα εποπτεύεται από τον Kevork Kechichian, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή της ομάδας data center της Intel, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters. Ο Kechichian προσλήφθηκε τον Σεπτέμβριο, μαζί με μια σειρά νέων προσλήψεων με έμφαση στους μηχανικούς.

Η Intel προσέλαβε επίσης τον Eric Demers για το έργο αυτό τον Ιανουάριο. Ο Demers εργάστηκε προηγουμένως στην Qualcomm για περισσότερα από 13 χρόνια, και πιο πρόσφατα ως ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής.

Η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται να βρίσκεται σε σχετικά αρχικό στάδιο, καθώς ο Ταν δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει τη στρατηγική της με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών.

Αν και η Nvidia δεν εφηύρε το GPU, αυτός ο συγκεκριμένος τύπος chip έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της. Τα GPU της για συστήματα ΑΙ είναι τόσο προηγμένα και δημοφιλή, που η εταιρεία κατασκευής chip κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην αγορά.

Είναι ενδιαφέρον που η Intel επεκτείνεται σε αυτόν τον τομέα τώρα, καθώς ο Ταν δήλωσε ότι η εταιρεία θα ενοποιούσε και θα επικεντρωνόταν στις βασικές της δραστηριότητες όταν ανέλαβε τη θέση του CEO τον περασμένο Μάρτιο.

Αν και τα GPU εξακολουθούν να είναι ημιαγωγοί, φυσικά, αυτή εξακολουθεί να είναι μια αξιοσημείωτη επέκταση.