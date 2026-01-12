Το inDrive στρέφεται σε διαφημίσεις και είδη παντοπωλείου για να διαφοροποιήσει τα έσοδά του

Η inDrive, γνωστή για το μοντέλο διαπραγμάτευσης ναύλων μεταξύ επιβατών και οδηγών, επιταχύνει τη στροφή της πέρα από τις μεταφορές, επενδύοντας στη διαφήμιση και στην παράδοση ειδών παντοπωλείου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής «super app».

Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει νέες ροές εσόδων, να αυξήσει τη συχνότητα χρήσης της εφαρμογής και να μειώσει την εξάρτησή της από τις προμήθειες μεταφοράς, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στις αναδυόμενες αγορές εντείνεται και τα περιθώρια κέρδους παραμένουν περιορισμένα.

Η εταιρεία με έδρα το Μάουντεν Βιου της Καλιφόρνια έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη διαφημιστικών τοποθετήσεων στις 20 κορυφαίες αγορές της, μεταξύ των οποίων το Μεξικό, η Κολομβία, το Πακιστάν, το Καζακστάν, η Αίγυπτος και το Μαρόκο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ανάπτυξης επιχειρήσεων της inDrive, Andries Smit, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 2025 απέφεραν εκατοντάδες εκατομμύρια εμφανίσεις και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον διεθνών καταναλωτικών brands και τραπεζών.

Η διαφημιστική δραστηριότητα επικεντρώνεται αρχικά σε τοποθετήσεις εντός της εφαρμογής, όπως στη φάση αναμονής μετά την κράτηση διαδρομής και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης - χρονικές στιγμές με αυξημένη προσοχή και υψηλή αλληλεπίδραση. Αν και η διαφήμιση εντός οχήματος βρίσκεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στις ψηφιακές μορφές, λόγω χαμηλότερης επιχειρησιακής πολυπλοκότητας και καλύτερων πρώιμων αποδόσεων.

Παράλληλα, η inDrive επεκτείνει την παράδοση ειδών παντοπωλείου στο Πακιστάν, τη δεύτερη αγορά της μετά το Καζακστάν, μέσω συνεργασίας με την Krave Mart. Η επιλογή του Πακιστάν βασίζεται τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση για γρήγορο εμπόριο όσο και στη σημαντική παρουσία της inDrive στη χώρα, γεγονός που επιτρέπει διασταυρούμενες πωλήσεις χωρίς υψηλό κόστος απόκτησης νέων χρηστών.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, ο όγκος μετακινήσεων στο Πακιστάν αυξήθηκε σχεδόν 40% το 2025, ενώ οι παραδόσεις μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών ενισχύθηκαν κατά 67% το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η inDrive δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερες από 1.000 πόλεις παγκοσμίως και έχει ξεπεράσει τα 360 εκατομμύρια λήψεις εφαρμογών. Η διοίκηση εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, η διαφήμιση, τα είδη παντοπωλείου και άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες θα διαδραματίσουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στο επιχειρηματικό της μοντέλο, μετασχηματίζοντας σταδιακά την εταιρεία από πλατφόρμα μεταφορών σε πολυλειτουργικό οικοσύστημα υπηρεσιών.