Ινδία: Ο Chandrayaan-3 προσεληνώθηκε με επιτυχία στον Νότιο Πόλο της Σελήνης (vid)

Ο ινδικός πύραυλος Chandrayaan-3 προσεληνώθηκε με επιτυχία στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, ανακοίνωσε ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικής Έρευνας.

Έτσι, η Ινδία εισέρχεται πλέον στην κλειστή λέσχη των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων, λίγες ημέρες μετά την συντριβή του διαστημικού σκάφους της Ρωσίας στην ίδια, ανεξερεύνητη, περιοχή της Σελήνης.

Αυτή ήταν η δεύτερη προσπάθεια της Ινδίας να προσεληνώσει ένα διαστημικό σκάφος στο φεγγάρι και έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την αποτυχία της αποστολής Luna-25 της Ρωσίας.

Οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα ήταν κολλημένοι στις οθόνες των τηλεοράσεων κάνοντας προσευχές καθώς το διαστημόπλοιο πλησίαζε την επιφάνεια.

Isha Yoga Center celebrates the successful #Chandrayaan3 mission. Congratulations and Blessings to all involved. -Sg@isro #ISRO pic.twitter.com/dlgzGUYLak