Ινδία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των νοικοκυριών

Η Priyanshi Durbha έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία βοηθώντας εταιρείες να υιοθετήσουν αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η 37χρονη κάτοικος του Μπανγκαλόρ λέει ότι η πιο σημαντική στιγμή της σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν συνέβη στη δουλειά, αλλά στην κουζίνα της.

Ένα Σαββατοκύριακο φέτος, καταβεβλημένη από τις λίστες με τα ψώνια και τους υπολογισμούς για το σχεδιασμό γευμάτων πλούσιων σε πρωτεΐνες για τον σύζυγό της, που τρέχει μαραθώνιο, και το επιλεκτικό πεντάχρονο παιδί της, ζήτησε από το ChatGPT να την βοηθήσει να σχεδιάσει μερικά γεύματα με τα υλικά που είχε στην αποθήκη.

«Όταν μου έδειξε έναν πίνακα με σχέδιο για πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο, τον κόλλησα στο ψυγείο και σκέφτηκα: «Μπορώ να κατακτήσω τον κόσμο»», είπε.

Η εμπειρία της αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή. Η Ινδία αναδύεται ραγδαία ως μία από τις χώρες που υιοθετούν ταχύτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη, με το 92% του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της να χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία, σύμφωνα με τον Δείκτη Τάσεων Εργασίας 2024 της Microsoft και του LinkedIn — πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 75%.

Η χώρα είναι επίσης η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της OpenAI, όπως αποκάλυψε νωρίτερα φέτος ο διευθύνων σύμβουλος Sam Altman, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Reuters με μια έρευνα στη χώρα κατέδειξε το πώς η στροφή προς την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει βαθιά επίδραση στις εργαζόμενες γυναίκες των αστικών κέντρων της Ινδίας, οι οποίες — σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία — τείνουν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών και της φροντίδας των παιδιών σε σύγκριση με τους άνδρες.

Στην πόλη Λάκναου της βόρειας Ινδίας, η Galaxy Arora Seth, μια 35χρονη φωτογράφος μητρότητας και μωρών, χρησιμοποιεί εργαλεία δημιουργίας για να σχεδιάζει δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία του εξάχρονου παιδιού της, να σκεφτεί σενάρια για περιεχόμενο με επωνυμία και να προσαρμόσει ισορροπημένα γεύματα για το νήπιο της. «Αισθάνομαι πιο ήρεμη, πιο δημιουργική και έχω περισσότερο έλεγχο από τότε που χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη», λέει.

Ωστόσο, σε μια χώρα με τόσο μεγάλη εθνοτική ποικιλομορφία όπως η Ινδία, τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν τους περιορισμούς τους.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της OpenAI τον Νοέμβριο, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων όπως το GPT-5, «έχουν ακόμα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης» σε εργασίες που απαιτούν πολιτισμική κατανόηση στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένων των γαστρονομικών παραδόσεων και των γλωσσών.