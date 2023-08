Ινδία: Ετοιμάζει αποστολή για τη μελέτη του Ήλιου

Το πρώτο διαστημικό παρατηρητήριο της Ινδίας για τη μελέτη του ήλιου, θα εκτοξευθεί στις 2 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (28/08) η Διαστημική Υπηρεσία της χώρας.

Η ανακοίνωση, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, γνωστή παλαιότερα ως Twitter, έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ινδία έγινε η πρώτη χώρα που προσγείωσε διαστημόπλοιο στον ανεξερεύνητο νότιο πόλο της σελήνης.

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:



Aditya-L1, the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is getting ready for the launch.



The satellite realised at the U R Rao Satellite Centre (URSC), Bengaluru has arrived at SDSC-SHAR, Sriharikota.



More pics… pic.twitter.com/JSJiOBSHp1