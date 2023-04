Ίλον Μασκ - Twitter: Νέα αλλαγή, αυτή τη φορά στο λογότυπο και «το πρόβλημα λύθηκε»

Σε ακόμα μία παρέμβαση στο Twitter, αυτή τη φορά στο λογότυπό του, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, Ίλον Μασκ. Μόλις λίγες ημέρες πριν ο Μασκ προκάλεσε σάλο με την απόφασή του να αλλάξει το σήμα του Twitter και να βάλει τον σκύλο του Dogecoin, προκαλώντας αρχικά την εκτόξευση της αξίας κρυπτονομίσματος.

Στη συνέχεια ο Μασκ επανέφερε το κλασικό σήμα που είναι ένα πουλί. Τώρα προχωρά σε αλλαγή του λογότυπου, σε νόμιμα πλαίσια.

Προχώρησε σε αλλαγή χρώματος στο γράμμα w, και από γαλάζιο το κάνει λευκό. «Αφού είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε την υπογραφή ως Twitter και δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το "w", έτσι το βάψαμε με το χρώμα φόντου. Το πρόβλημα λύθηκε!» έγραψε σε tweet του, το οποίο συνοδεύει φωτογραφία από τα κεντρικά γραφεία της πλατφόρμας.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq