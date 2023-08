Ίλον Μασκ: Η εφαρμογή Χ θα περιλαμβάνει ηχητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις

Σε αλλαγές προβαίνει στην εφαρμογή twitter, την οποία μετονόμασε σε Χ, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ. Σύμφωνα με ανάρτηση του στη δημοφιλή εφαρμογή, οι χρήστες σε λίγο καιρό θα μπορούν να πάρουν τηλέφωνο άλλα άτομα αλλά και να κάνουν βιντεοκλήση μέσω αυτής.

Η λειτουργία αυτή θα είναι συμβατή με Android, ios, PC και Mac ενώ δεν θα είναι απαραίτητη η σύνδεση με τηλεφωνικό αριθμό.

Αυτή η νέα λειτουργία έχει υπονοηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Θα εμφανιστεί σε μία από τις επερχόμενες ενημερώσεις. Η σχεδιάστρια του Twitter, Αντρέα Κόνγουεϊ, έχει μοιραστεί αποσπάσματα αυτών των νέων χαρακτηριστικών.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.