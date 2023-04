Ίλον Μασκ: Χρειαζόμαστε ένα TruthGPT για να σωθεί η ανθρωπότητα

Την ανάπτυξη ενός προγράμματος «μέγιστης τεχνητής νοημοσύνης», η οποία αναζητά την αλήθεια, ανακοίνωσε ότι εργάζεται ο Ίλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, τόνισε ότι απαιτείται εναλλακτική προσέγγιση στη δημιουργία AI, για να μην καταστραφεί η ανθρωπότητα. Ουσιαστικά αναζητά το αντίπαλο δέος του δημοφιλούς ChatGPT, από την OpenAI.

«Θα ξεκινήσω κάτι που ονομάζω TruthGPT ή μια μέγιστη AI που αναζητά την αλήθεια και προσπαθεί να κατανοήσει τη φύση του σύμπαντος», δήλωσε ο Μασκ. «Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο μονοπάτι προς την ασφάλεια, με την έννοια ότι μια τεχνητή νοημοσύνη που ενδιαφέρεται να κατανοήσει το σύμπαν είναι απίθανο να εξολοθρεύσει τους ανθρώπους, επειδή είμαστε ένα ενδιαφέρον μέρος του σύμπαντος».

Ο Μασκ χαρακτήρισε το TruthGPT ως διόρθωση της πορείας του OpenAI, του μη κερδοσκοπικού λογισμικού ΑΙ που βοήθησε να ιδρυθεί, το οποίο έκτοτε έχει αρχίσει να λειτουργεί ως κερδοσκοπική θυγατρική. Άφησε δε να εννοηθεί ότι τα κίνητρα κέρδους του OpenAI θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν την ηθική των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί και χαρακτήρισε το «TruthGPT» ως μια πιο διαφανή επιλογή.

Τον Φεβρουάριο έγραψε στο Twitter ότι «αυτό που χρειαζόμαστε είναι το TruthGPT», ενώ παράλληλα επέστησε την προσοχή στους κινδύνους των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας, όπως αυτά που κατασκευάζει η Open AI.

What we need is TruthGPT