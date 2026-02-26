Ιδρύθηκε η διαχειρίστρια εταιρεία του Pharos AI Factory

Με στόχο την λειτουργία του Pharos AI Factory ως εθνικού και περιφερειακού επιταχυντή Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματοποιήθηκε πείν λίγες ημέρες η καταχώρηση της διαχειρίστριας εταιρείας «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Pharos AI Factory».

Σκοπός του εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης είναι να δημιουργήσει έναν ενιαίο κόμβο, που θα παρέχει υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, μοντέλα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς

Η νέα εταιρεία που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον, αλλά με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Το όλο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και χρηματοδοτείται κατά 50% από την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση υψηλών επιδόσεων EuroHPC και κατά 50% από εθνικούς πόρους.

Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες του εθνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης είναι αρκετά ευρείες. Δηλαδή περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμό αλγορίθμων μηχανικής και βαθιάς μάθησης, ανάπτυξη παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs).

Παράλληλα, το AI Factory θα διαχειρίζεται δεδομένα - συλλογή, ανωνυμοποίηση και επεξεργασία - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα και τον νέο κανονισμό τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τομείς εφαρμογής, που επιλέγονται ως «στρατηγικοί». Πρώτος είναι η υγεία, με ανάπτυξη ανωνυμοποιημένων δεδομένων υγείας και προγνωστικών εργαλείων ΑΙ. Δεύτερος είναι η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός, με στόχο τη δημιουργία ελληνικών γλωσσικών μοντέλων και ψηφιακής τεκμηρίωσης πολιτιστικών δεδομένων. Τρίτος είναι η βιωσιμότητα, μέσω εφαρμογών για διαχείριση φυσικών πόρων, ενεργειακή αποδοτικότητα και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την καταχώρηση, έδρα του ελληνικού AI Factory είναι το τεχνολογικό πάρκο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή, ενώ προβλέπεται δυνατότητα δημιουργίας υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το «Pharos» θα λειτουργεί, επίσης, ως κέντρο εξυπηρέτησης για startups, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα, προσφέροντας πρόσβαση σε υποδομές, εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη εμπορικής αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η ευρεία υιοθέτηση της ΑΙ στην οικονομία και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει εταιρείες spin-offs, να εκμεταλλεύεται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να εμπορεύεται προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως «ρυθμιστικό πεδίο δοκιμών» (sandbox), όπου νέες τεχνολογίες θα δοκιμάζονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες πριν εισαχθούν στην αγορά.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Μέτοχοι είναι το Ελληνικό Δημόσιο κατά 30% και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας κατά 70%. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα έτη.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ίδρυση του «Pharos AI Factory» σηματοδοτεί τη μετάβαση της χώρας από μεμονωμένες ερευνητικές πρωτοβουλίες σε οργανωμένη βιομηχανική πολιτική τεχνητής νοημοσύνης, με σαφή ευρωπαϊκή διασύνδεση και στόχο τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.