IBM: «Φρένο» στις προσλήψεις για 7.800 θέσεις εργασίας - Τις αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι περικοπές θέσεων εργασίας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ήδη εδώ.

Η IBM, ο διεθνής γίγαντας της πληροφορικής με έδρα τη Νέα Υόρκη, σταματά τις προσλήψεις για θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται με τους πελάτες της και οι οποίες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε στο Bloomberg ο Άρβιντ Κρίσνα, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Οι περικοπές θα επηρεάσουν κυρίως τις θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται άμεσα με τους πελάτες, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, δήλωσε ο Κρίσνα - ένα τμήμα στο οποίο εργάζονται περίπου 26.000 άτομα.

«Μπορώ εύκολα να φανταστώ το 30% αυτών να αντικαθίσταται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση σε μια πενταετία», δήλωσε ο Κρίσνα στο Bloomberg - αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 7.800 θέσεις εργασίας. Ενώ οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που βρίσκονται σήμερα σε αυτές τις θέσεις δεν θα απολυθούν, εκπρόσωπος της IBM δήλωσε ότι τυχόν θέσεις που θα κενωθούν λόγω αποχώρησης, δεν θα καλυφθούν.

