Η XPeng AeroHT, η θυγατρική εταιρία παραγωγής ιπτάμενων οχημάτων της κινεζικής εταιρίας παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων XPENG, άρχισε στις 3 Οκτωβρίου τη δοκιμαστική παραγωγή στην πρώτη έξυπνη βιομηχανική εγκατάσταση για τη μαζική παραγωγή ιπτάμενων οχημάτων τύπου drone.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην εμπορευματοποίηση των μεταφορών της επόμενης γενιάς.

Η βιομηχανική μονάδα έχει την έδρα της στην περιοχή Χουανγκπού της πόλης Γκουανγκτζόου ή Καντόνα, που είναι η πρωτεύουσα της κινεζικής επαρχίας Γκουανγκντόνγκ που βρίσκεται στα νότια της Κίνας.

Το εμβαδόν της φτάνει τα 120.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ έχει ήδη παραδώσει το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα "Land Aircraft Carrier", που μπορεί να μεταφέρει ένα αρθρωτό αποσπώμενο εναέριο όχημα τύπου drone, με ικανότητα μεταφοράς δύο ατόμων.

Η βιομηχανική μονάδα έχει σχεδιαστεί με ετήσια ικανότητα παραγωγής 10.000 αποσπώμενων εναέριων οχημάτων, ενώ η αρχική παραγωγή υπολογίζεται στις 5.000 μονάδες, ενώ θα έχει τη μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα από οποιαδήποτε άλλη μονάδα στο είδος της και θα είναι ικανή να συναρμολογεί ένα εναέριο όχημα κάθε 30 λεπτά σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας.