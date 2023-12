Η Xiaomi αποκαλύπτει το πρώτο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, θέλει να συναγωνιστεί Porsche και Tesla

Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικών Xiaomi παρουσίασε την Πέμπτη τα σχέδιά της να εισέλθει στην υπερκορεσμένη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και να ανταγωνιστεί τους γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla και Porsche με ένα μοντέλο αυτοκινήτου για το οποίο, όπως λέει, δαπάνησε περισσότερα από 10 δισεκατομύρια γιουάν (1,4 δισ. δολάρια, 1,2 δισ. ευρώ) για να το αναπτύξει.

Το Xiaomi SU7 «βρίσκεται σε δοκιμαστική παραγωγή και θα βγει στην εγχώρια αγορά σε λίγους μήνες», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Λι Τζουν σε ανάρτησή του την Τρίτη στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter. «Η τιμή δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη», επισήμανε.

Το SU7, που προφέρεται στα μανδαρίνικα «Σου Κι» υπερτερεί του Porsche Taycan και του Tesla Model S στην επιτάχυνση και άλλες μετρήσεις, σύμφωνα με τον Λι.

Η φιλοδοξία της Xiaomi είναι να καταστεί ηγέτης της βιομηχανίας των ηλεκτροκίνητων αυτοκίνητων και όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλός της, η ομάδα που σχεδίασε το SU7 είχε εργαστεί προηγουμένως σε κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BMW και η Mercedes Benz.

Οι πωλήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2024, μετά από περισσότερα από τρία χρόνια ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των οποίων τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν απογειωθεί στην άκρως ανταγωνιστική αγορά της Κίνας και οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους μέσω φιλόδοξων προσφορών τεχνολογίας συμβατής με τα αυτοκίνητα.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ένας τομέας δυνητικού πλεονεκτήματος για τη Xiaomi, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τα smartphones και τις οικιακές της συσκευές.

