Η Wells Fargo επεκτείνει τη συνεργασία της με το Google Cloud για την ανάπτυξη AI agents

Η Wells Fargo διευρύνει τη στρατηγική της σχέση με το Google Cloud, με στόχο τον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο η τράπεζα χρησιμοποιεί και αναπτύσσει δημιουργικούς Τεχνητούς Πράκτορες (agentic AI) σε μεγάλη κλίμακα.

Ως ένας από τους πρώτους οργανισμούς που υιοθετούν το Google Agentspace, η Wells Fargo θα εξοπλίσει υπαλλήλους από διάφορα τμήματα με AI agents και εργαλεία, ώστε να βρίσκουν πληροφορίες ταχύτερα, να αυτοματοποιούν εργασίες και να ενισχύουν την οργανωτική αποδοτικότητα.

Η συνεργασία αναμένεται να επηρεάσει πολλούς τομείς των επιχειρησιακών λειτουργιών της τράπεζας. Στο τμήμα εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, η Wells Fargo αναπτύσσει agents που θα βοηθούν τους υπαλλήλους να απαντούν σε σύνθετα ερωτήματα συναλλαγματικών συναλλαγών μετά τη διαπραγμάτευση και να πλοηγούνται αποτελεσματικά στις πολιτικές μεταξύ εσωτερικών συστημάτων – απελευθερώνοντας έτσι χρόνο για να επικεντρωθούν στις σχέσεις με τους πελάτες.

Στον τομέα διαχείρισης συμβάσεων, όπου η τράπεζα διαχειρίζεται περίπου 250.000 έγγραφα που σχετίζονται με συμφωνίες προμηθευτών, προσαρμοσμένοι agents θα μπορούν να αναζητούν άμεσα και με ακρίβεια συγκεκριμένες ρήτρες, όρους πληρωμής και τύπους συμβολαίων.

Ανάλογες εφαρμογές αναμένονται και στην εξυπηρέτηση πελατών – τόσο στα ψηφιακά κανάλια όσο και σε υποκαταστήματα και τηλεφωνικά κέντρα. Εκεί, οι AI agents θα αναλαμβάνουν την αυτοματοποίηση συνηθισμένων αιτημάτων, όπως οι ερωτήσεις υπολοίπου ή η αντικατάσταση χρεωστικών καρτών, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και επιτρέποντας στο προσωπικό να εστιάσει σε πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών.

Η Wells Fargo θα αξιοποιήσει περαιτέρω δυνατότητες της πλατφόρμας Agentspace, μεταξύ των οποίων και το NotebookLM της Google – ένα εργαλείο που επιτρέπει στους υπαλλήλους να ανεβάζουν και να αλληλεπιδρούν με έγγραφα για σκοπούς έρευνας, δημιουργίας περιεχομένου και παραγωγής επιχειρησιακών συμπερασμάτων (insights).

Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις πολυτροπικές δυνατότητες αναζήτησης της Google, επιτρέποντας στους εργαζομένους να αλληλεπιδρούν συνομιλιακά με εταιρικά δεδομένα.