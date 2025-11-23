Η Waymo συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της, με την εταιρεία ρομποταξί να ανακοινώνει την Παρασκευή ότι πλέον είναι «επίσημα εξουσιοδοτημένη να κυκλοφορεί πλήρως αυτόνομα σε μεγαλύτερο μέρος της Καλιφόρνια».

Σύμφωνα με το TechCrunch, η Waymo ήδη λειτουργεί στο Σαν Φρανσίσκο, στη Silicon Valley και στο Λος Άντζελες (και εκτός Καλιφόρνια, σε Ατλάντα, Όστιν και Φοίνιξ).

Ωστόσο, χάρτες που δημοσίευσε το Τμήμα Οχημάτων της Καλιφόρνια (DMV) δείχνουν ότι η εταιρεία μπορεί πλέον να δοκιμάζει και να αναπτύσσει τα αυτόνομα οχήματά της σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή τόσο στον Κόλπο όσο και στη Νότια Καλιφόρνια.

Στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, οι εγκεκριμένες περιοχές λειτουργίας της Waymo περιλαμβάνουν πλέον τα περισσότερα τμήματα του East Bay και του North Bay (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Napa/Wine Country), καθώς και τη Σακραμέντο. Στη Νότια Καλιφόρνια, η εξουσιοδοτημένη περιοχή της εταιρείας εκτείνεται από τη Σάντα Κλαρίτα (βόρεια του Λος Άντζελες) έως το Σαν Ντιέγκο.

Η εταιρεία θα χρειαστεί περαιτέρω κανονιστική έγκριση για να μπορεί να μεταφέρει επιβάτες που πληρώνουν σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με το San Francisco Chronicle.

Αν και η ανακοίνωση της Waymo δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το πότε σκοπεύει να ξεκινήσει πραγματικά τις μετακινήσεις σε όλες αυτές τις νέες περιοχές, η εταιρεία έγραψε: «Επόμενος σταθμός: καλωσορίζοντας επιβάτες στο Σαν Ντιέγκο στα μέσα του 2026!».

Η εταιρεία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει λειτουργία στο Σαν Ντιέγκο την επόμενη χρονιά, μαζί με Ντάλας, Ντένβερ, Ντιτρόιτ, Χιούστον, Λας Βέγκας, Μαϊάμι, Νάσβιλ, Ορλάντο, Σαν Αντόνιο, Σιάτλ και Ουάσινγκτον, D.C.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν αρκετές ειδήσεις για την επέκταση της Waymo, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα εισέλθει στις Μιννεάπολις, Νέα Ορλεάνη και Τάμπα, ότι θα αφαιρέσει τους οδηγούς ασφαλείας πριν την εμπορική της έναρξη στο Μαϊάμι και ότι θα ξεκινήσει προσφορές διαδρομών με χρήση αυτοκινητοδρόμων στο Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και Φοίνιξ.