Η Waymo επεκτείνει τις υπηρεσίες ρομποτικών ταξί στη Silicon Valley

Το αίτημα της Waymo να επεκτείνει την εμπορική περιοχή εξυπηρέτησης των ρομποτικών της ταξί, επιτρέποντας στην εταιρεία της Alphabet να φέρει τα αυτόνομα οχήματά της σε περισσότερες κοινότητες νότια του Σαν Φρανσίσκο, ενέκρινε η Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών της Καλιφόρνια.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η εταιρεία ανέφερε ότι η νέα έγκριση δεν αλλάζει τα σχέδια ανάπτυξης της υπηρεσίας στο άμεσο μέλλον. Προς το παρόν, η Waymo προσφέρει εμπορικές διαδρομές χωρίς οδηγό σε ολόκληρο το Σαν Φρανσίσκο και σε επιλεγμένες περιοχές της Χερσονήσου.

Εξυπηρετεί επίσης επιβάτες σε πόλεις της Σίλικον Βάλεϊ, όπως το Μάουντεν Βιου, το Πάλο Άλτο, το Λος Άλτος και το Σάνιβεϊλ. Η συνολική έκταση της περιοχής που καλύπτει η υπηρεσία φτάνει περίπου τα 85 τετραγωνικά μίλια.

We’re very excited to share that the CPUC has approved our application to operate our fully autonomous commercial ride-hailing service in the South Bay and nearly all of San Jose!



While this won’t change our operations in the near-term, we’re looking forward to bringing the…