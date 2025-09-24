Η Waymo εισέρχεται στον κλάδο των εταιρικών ταξιδιών

Η μονάδα αυτόνομων οχημάτων της Alphabet λάνσαρε το «Waymo for Business», μια νέα υπηρεσία σχεδιασμένη για επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργούν λογαριασμούς και να παρέχουν στους υπαλλήλους τους πρόσβαση σε ρομποτικά ταξί σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Φοίνιξ και το Σαν Φρανσίσκο.

Η Waymo ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω ανάρτησης στο ιστολόγιό της ότι προσκαλεί τους οργανισμούς να εγγραφούν στο Waymo for Business. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιδοτούν τις διαδρομές των υπαλλήλων τους ή να αγοράζουν ελέυθερα κωδικούς προσφοράς, οι οποίοι μπορούν να διανεμηθούν σε πελάτες ή υπαλλήλους. Οι διαδρομές μέσω του Waymo for Business θα κοστίζουν όσο και η κανονική υπηρεσία.

Ένας από τους πρώτους πελάτες της Waymo είναι η Carvana, η διαδικτυακή αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με έδρα το Φοίνιξ.

Ενώ οι επιβάτες χρησιμοποιούν ήδη τα ρομποτικά ταξί της Waymo για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, αυτή είναι η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια της εταιρείας να στοχεύσει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Waymo αναφέρει ότι σχεδόν ένας στους έξι τοπικούς επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες και το Φοίνιξ χρησιμοποιεί την υπηρεσία για να μετακινηθεί στη δουλειά ή στο σχολείο.

Σήμερα, οι χρήστες καλούν ένα ρομποτικό ταξί μέσω της εφαρμογής Waymo One ή, σε κάποιες πόλεις όπως το Ώστιν, μέσω της εφαρμογής Uber. Αυτή η διαδικασία δεν θα αλλάξει για τους υπαλλήλους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Waymo for Business. Η διαφορά είναι ότι οι εταιρείες αποκτούν πλέον έλεγχο στη χρήση της υπηρεσίας.

Μέσω της πλατφόρμας Waymo for Business, οι εταιρείες έχουν πρόσβαση σε μια επιχειρηματική πύλη που επιτρέπει τον έλεγχο των προγραμμάτων μετακίνησης. Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να καθορίζουν τη γεωγραφική περιοχή χρήσης των ρομποτικών ταξί, να ορίζουν σημεία παραλαβής και αποβίβασης, να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των διαδρομών και να διαχειρίζονται τον προϋπολογισμό τους.

Η Waymo σχεδιάζει να επεκτείνει τη νέα επιχειρηματική υπηρεσία σε πόλεις όπως η Ουάσινγκτον και το Μαϊάμι, μόλις ξεκινήσει τις εμπορικές δραστηριότητες σε αυτές τις αγορές.