Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που δουλεύουν αποκλειστικά από το σπίτι παράγουν πολύ λιγότερους ρύπους σε σχέση με όσους και όσες μεταβαίνουν στο χώρο εργασίας τους, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές της μελέτης διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που δουλεύουν αποκλειστικά από το σπίτι μπορούν να μειώσουν τους ρύπους κατά 54%. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα άτομα που έχουν επιλέξει την υβριδική εργασία, σύμφωνα με τη μελέτη. Διαπιστώθηκε επίσης ότι μια ημέρα τηλεργασίας την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τις εκπομπές ρύπων μόνο κατά 2%, ενώ η τηλεργασία δύο ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα μπορεί να τις μειώσει έως και κατά 29%.

Τα ευρήματα ρίχνουν περισσότερο φως στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις των διαφόρων μοντέλων εργασίας, δήλωσε ο Λόνγκι Γιανγκ, διευθυντής εφαρμοσμένης έρευνας στη Microsoft και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Τα οφέλη της τηλεργασίας

Για τη διεξαγωγή της ανάλυσης, οι συγγραφείς της μελέτης βασίστηκαν σε πολλαπλά σύνολα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της Έρευνας για την οικιακή κατανάλωση ενέργειας της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ και των δεδομένων των εργαζομένων της Microsoft σχετικά με τις μετακινήσεις και τη συμπεριφορά των τηλεργαζομένων. Οι ερευνητές, αρκετοί από τους οποίους είναι υπάλληλοι της Microsoft, μοντελοποίησαν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των υπαλλήλων που ζουν στις ΗΠΑ. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στις εκπομπές από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενέργειας σε κατοικίες και γραφεία, των μετακινήσεων, των ταξιδιών που δεν σχετίζονται με τη μετακίνηση και της χρήσης της πληροφορικής.

«Η υλοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών της τηλεργασίας απαιτεί προσεκτική διαμόρφωση του τρόπου ζωής, του σπιτιού και του γραφείου, καθώς και συντονισμένες βιώσιμες πρακτικές και κίνητρα σε άτομα, εταιρείες και φορείς χάραξης πολιτικής», γράφουν οι συγγραφείς στη μελέτη.

Ο ελληνικής καταγωγής Τζον Τρουγκάκος, καθηγητής μάνατζμεντ στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο Scarborough, ο οποίος έχει μελετήσει μοντέλα τηλεργασίας και υβριδικής εργασίας, δήλωσε ότι η έρευνα είναι «άλλη μια πληροφορία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να μας βοηθήσει να πάρουμε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις».

«Είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι του παζλ, αλλά όχι όλη η ιστορία», σημείωσε ο Τρουγκάκος, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Για να έχεις ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για κάτι τέτοιο, δεν εξετάζεις μόνο τον χώρο εργασίας αλλά και άλλες επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους οι οποίες θα επηρεάσουν τις εκπομπές που παράγουν», πρόσθεσε.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις συμπεριφορές των εργαζομένων που ζουν σε μια μεγάλη πόλη. Επιπλέον, ο Γιού, ένας από τους ερευνητές, δήλωσε ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη και το κόστος των διαφορετικών εργασιακών μοντέλων θα μπορούσαν να μεταβληθούν στο μέλλον, καθώς οι άνθρωποι αγοράζουν όλο και περισσότερο ηλεκτρικά οχήματα και στρέφονται στις καθαρές πηγές ενέργειας.

«Τα πράγματα θα αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο ερευνητής. «Αυτή είναι απλά μια μελέτη», πρόσθεσε.

Η μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών της τηλεργασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής οχήματος, της συμπεριφοράς μετακίνησης και της ενεργειακής απόδοσης σε σπίτια και γραφεία, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

«Δεν προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά νομίζω ότι το μέλλον εξαρτάται από εμάς», δήλωσε ο Γιανγκ. «Αυτή η μελέτη λέει στους ανθρώπους, αν θέλουμε να είμαστε πιο ουδέτεροι ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο μέλλον, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα».