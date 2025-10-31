Η Threads επιτρέπει πλέον στους χρήστες να φιλτράρουν τις απαντήσεις τους

Το Threads, ο αντίπαλος του Meta στο X, συνεχίζει να προσθέτει νέες λειτουργίες με ταχύ ρυθμό. Λίγο μετά την εισαγωγή των κοινοτήτων και την κατάργηση των «φανταστικών αναρτήσεων», η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε νέα εργαλεία που προσφέρουν στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στις συνομιλίες τους.

Μια νέα λειτουργία, οι εγκρίσεις απαντήσεων, θα σας επιτρέψει να αποφασίζετε ποιες απαντήσεις από άλλους χρήστες θα εμφανίζονται στις αναρτήσεις σας - πριν προλάβουν να τις δουν οι υπόλοιποι.

Ενώ το Threads, όπως και άλλα κοινωνικά δίκτυα, διαθέτει ήδη ρυθμίσεις που περιορίζουν τις απαντήσεις σε άτομα που ακολουθείτε, σε ακολούθους σας ή σε όσους αναφέρετε, η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν τις απαντήσεις τους ανοιχτές σε όλους, χωρίς τις αρνητικές συνέπειες μιας εκτροχιασμένης συζήτησης.

Όπως εξηγεί η εταιρεία, αυτά τα εργαλεία βοηθούν να «ορίσετε τον τόνο της συζήτησης» και να προσφέρετε περισσότερες επιλογές στους χρήστες. Είναι ένας τρόπος να εξισορροπηθεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις με τη διατήρηση του ελέγχου από τον δημιουργό της ανάρτησης - και όχι από όσους απαντούν.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει νέα φίλτρα στη ροή δραστηριότητας, που επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν πιο εύκολα απαντήσεις από άτομα που ακολουθούν ή εκείνες που περιλαμβάνουν αναφορές. Αυτά προστίθενται σε άλλες επιλογές, όπως οι κατηγορίες Επαληθευμένες, Αποφθέγματα, Αναδημοσιεύσεις και άλλες, διευκολύνοντας το φιλτράρισμα των απαντήσεων.

Η Meta ανακοίνωσε, κατά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου αυτή την εβδομάδα, ότι το Threads έχει φτάσει τα 150 εκατομμύρια ημερήσιους ενεργούς χρήστες, από περισσότερους από 100 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2024. Τον Αύγουστο, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι το δίκτυο ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Το Threads συνεχίζει να αναπτύσσει νέες λειτουργίες για τους καταναλωτές, καθώς ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η εφαρμογή δοκιμάζει πλέον ελέγχους που θα επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν τον αλγόριθμό τους, προσθέτοντας ή αφαιρώντας θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.