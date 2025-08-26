Η Tesla αρνήθηκε προσφορά διακανονισμού 60 εκατ. δολαρίων πριν από μήνες, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί πρόσφατα από ένορκη επιτροπή σε αποζημίωση 242,5 εκατ. δολαρίων για τον μερικό της ρόλο σε θανατηφόρο δυστύχημα του 2019 με χρήση του Autopilot, σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που αναφέρθηκαν πρώτα από το Reuters.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η πρόταση διακανονισμού, η οποία έγινε τον Μάιο, αποκαλύφθηκε σε ένα έγγραφο που ζητούσε από την Tesla να καλύψει τα νομικά έξοδα των εναγόντων στην υπόθεση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια ένορκη επιτροπή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι βρήκε την Tesla εν μέρει υπεύθυνη για ένα θανατηφόρο δυστύχημα το 2019, το οποίο σχετιζόταν με τη χρήση του συστήματος υποβοήθησης οδήγησης Autopilot της εταιρείας.

Ένα άτομο σκοτώθηκε όταν ένα Tesla Model S με ενεργοποιημένο το Autopilot πέρασε με ταχύτητα μέσα από μια διασταύρωση και συγκρούστηκε με ένα Chevrolet Tahoe. Τα θύματα της σύγκρουσης, η Νείμα Μπεναβίντες Λεόν και ο φίλος της Ντίλον Άνγκουλο, βρισκόντουσαν εκτός του οχήματος στο πλευρικό τμήμα του δρόμου τη στιγμή του δυστυχήματος. Η Λεόν σκοτώθηκε ενώ ο Άνγκουλο τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο οδηγός, που δεν ήταν κατηγορούμενος σε αυτήν την υπόθεση, μήνυσε ξεχωριστά για την ευθύνη του. Η αγωγή που κατατέθηκε το 2021 κατά της Tesla επικεντρώθηκε στο Autopilot, το οποίο ήταν ενεργοποιημένο αλλά δεν φρέναρε εγκαίρως για να αποφευχθεί η είσοδος στη διασταύρωση.

Η ένορκη επιτροπή απέδωσε τα δύο τρίτα της ευθύνης στον οδηγό και το ένα τρίτο στην Tesla.

Στο πλαίσιο της απόφασης, η ένορκη επιτροπή απένειμε αποζημίωση ύψους 242,5 εκατ. δολαρίων.

Η Tesla, σε δήλωση που παραχώρησε στο TechCrunch νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφερε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης «λόγω σοβαρών νομικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της δίκης».

Η αγωγή, υπόθεση 1:21-cv-21940-BB, κατατέθηκε το 2021 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για το Νότιο Διαμέρισμα της Φλόριντα.