Η Tesla έτοιμη να αποκαλύψει το ανθρωποειδές ρομπότ

Ο Ίλον Μασκ, ιδρυτής και επικεφαλής της Tesla, ετοιμάζεται να αποκαλύψει ένα πρώιμο πρωτότυπο του Tesla Bot στις 30 Σεπτεμβρίου. Το Tesla Bot - γνωστό και ως Optimus - θα είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ σχεδιασμένο να ολοκληρώνει επαναλαμβανόμενες ή επικίνδυνες εργασίες.

Ο πρώτος σημαντικός πελάτης των συγκεκριμένων ρομπότ θα είναι η ίδια η Tesla, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να τα αξιοποιήσει στα εργοστάσιά της.

Το Optimus αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στην περσινή Ημέρα Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, όπου αποκαλύφθηκαν ορισμένες προδιαγραφές από τον ίδιο τον Μασκ. Όπως είχε πει τότε, θα έχει πέντε δάκτυλα στα χέρια και ανδρόγυνο, ασπρόμαυρο παρουσιαστικό.

