Οι OpenAI και Anthropic εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια επενδυτών για να διευθετήσουν πιθανές αξιώσεις από αγωγές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες διστάζουν να παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη για τους κινδύνους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι δύο αμερικανικές εταιρείας διαθέτουν παραδοσιακή επιχειρηματική ασφαλιστική κάλυψη, αλλά οι επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου ανέφεραν ότι οι πάροχοι μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης θα δυσκολευτούν να εξασφαλίσουν προστασία για το πλήρες εύρος των ζημιών που ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν στο μέλλον.

Η OpenAI έχει εξασφαλίσει κάλυψη έως 300 εκατομμυρίων δολαρίων για αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη βοήθεια της Aon σύμφωνα με άτομο που είναι εξοικειωμένα με την πολιτική της εταιρείας.

Η επιφυλακτικότητα του κλάδου να παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη στις εταιρείες AI προέρχεται από την άνευ προηγουμένου κλίμακα των πιθανών αξιώσεων που αντιμετωπίζουν οι σχετικά νέες εταιρείες τεχνολογίας. Ο κίνδυνος αυξάνεται καθώς οι τεράστιες αποζημιώσεις, γνωστές ως «πυρηνικές αποφάσεις», κατά μεγάλων αμερικανικών εταιρειών έχουν επίσης γίνει πιο συχνές.

Η OpenAI αντιμετωπίζει επί του παρόντος αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από την New York Times και συγγραφείς που ισχυρίζονται ότι το περιεχόμενό τους χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση μοντέλων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Επίσης, αντιμετωπίζει αγωγή για αδικαιολόγητο θάνατο από τους γονείς ενός 16χρονου που αυτοκτόνησε μετά από συζήτηση με το ChatGPT σχετικά με μεθόδους αυτοκτονίας.

Δύο άτομα με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι η OpenAI έχει εξετάσει το ενδεχόμενο «αυτοασφάλισης Ή να διαθέσει κεφάλαια επενδυτών για την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψής της. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια, με ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης να εξαρτάται από μια προτεινόμενη εταιρική αναδιάρθρωση.

Ένα από αυτά τα άτομα δήλωσε ότι η OpenAI είχε συζητήσει τη δημιουργία μιας «captive» εταιρείας — ενός ασφαλιστικού οχήματος με περιορισμένη ευθύνη που χρησιμοποιείται συχνά από μεγάλες εταιρείες για τη διαχείριση αναδυόμενων κινδύνων. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Microsoft, η Meta και η Google έχουν χρησιμοποιήσει κατεχόμενες εταιρείες για την κάλυψη ευθυνών της εποχής του Διαδικτύου, όπως το κυβερνοχώρο ή τα κοινωνικά μέσα.