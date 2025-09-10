Η Snap αναδιαρθρώνεται σε «ομάδες νεοσύστατων επιχειρήσεων»

Η Snap διαλύεται εκ των έσω και αναδομείται. Σε νέα ετήσια επιστολή προς την εταιρεία, ο διευθύνων σύμβουλος Έβαν Σπίγκελ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία αναδιαρθρώνεται γύρω από μικρές «ομάδες νεοσύστατων επιχειρήσεων» 10 έως 15 ατόμων, με στόχο να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τους μεγαλύτερους αντιπάλους της.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Snap, με 5.000 εργαζόμενους, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις. Η αύξηση των διαφημιστικών εσόδων έμεινε στάσιμη στο 4% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 2%, στα 98 εκατομμύρια - ένα ανησυχητικό σημάδι στην πιο σημαντική αγορά της.

Ο Σπίγκελ ωστόσο επισημαίνει ένα φωτεινό σημείο: οι συνδρομές στο Snapchat+ αποφέρουν πλέον πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα από περισσότερους από 15 εκατομμύρια συνδρομητές, καθιστώντας τα άμεσα έσοδα «μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευκαιρίες του Snap».

Παράλληλα, η Snap εντείνει τις επενδύσεις της στην επαυξημένη πραγματικότητα, κατασκευάζοντας δικά της AR γυαλιά, τα οποία ο Σπίγκελ οραματίζεται ως αντικαταστάτες των smartphones.

Τα χαρακτηρίζει «έναν μοναδικό μετασχηματισμό προς την ανθρωποκεντρική πληροφορική». (Η Meta και η Google κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, συνεργαζόμενες με τη Ray-Ban και την Warby Parker, αντίστοιχα.)

Ο Σπίγκελ αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής «αντανακλά αμφιβολίες», σημειώνοντας όμως ότι υπάρχει «δυναμικό απόδοσης τύπου startup» στην αποτίμηση της Snap, η οποία ανέρχεται περίπου στα 12 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, αυτό που δεν αναφέρεται είναι πως ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατά 90% από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν η κεφαλαιοποίηση της Snap ξεπερνούσε τα 116 δισ. δολάρια, στο απόγειο της φρενίτιδας γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα.