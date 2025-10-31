Η Samsung «υιοθετεί» τα προϊόντα της Nvidia για κατασκευή ρομπότ και κινητών συσκευών

H Samsung ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να αγοράσει και να εγκαταστήσει ένα σύμπλεγμα 50.000 μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia, με σκοπό να βελτιώσει την κατασκευή τσιπ για κινητές συσκευές και ρομπότ.

Όπως μετέδωσε το CNBC, οι 50.000 GPU Nvidia θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας εγκατάστασης που η Samsung αποκαλεί «AI Megafactory». Η Samsung δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση.

Πρόκειται για την τελευταία εντυπωσιακή συνεργασία της Nvidia, των τσιπ της οποίας παραμένουν απαραίτητα για την κατασκευή και την ανάπτυξη προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συνεργασία με τη Samsung έρχεται μετά την ανακοίνωση του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, ότι η Nvidia συνεργάζεται με εταιρείες όπως οι Palantir, Eli Lilly, CrowdStrike και Uber.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την κορεατική κυβέρνηση για να υποστηρίξουμε τα φιλόδοξα σχέδιά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Ρέιμοντ Τεχ, ανώτερος αντιπρόεδρος της Nvidia για την Ασία-Ειρηνικό.

Ο Χουάνγκ είπε την Τρίτη ότι η Nvidia έχει ένα χαρτοφυλάκιο εργασιών συνολικού ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τρέχουσα γενιά GPU, που ονομάζεται Blackwell, εκτός από την επόμενη γενιά GPU, που ονομάζεται Rubin.

Η πρόβλεψη αυτή συνέβαλε στην άνοδο της μετοχής της Nvidia, καθιστώντας την εταιρεία την πρώτη που έφτασε σε κεφαλαιοποίηση 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την Πέμπτη, εκπρόσωποι της Nvidia δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν με τη Samsung για να προσαρμόσουν την πλατφόρμα λιθογραφίας της κορεατικής εταιρείας για την κατασκευή τσιπ, ώστε να λειτουργεί με τα GPU της Nvidia. Αυτή η διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσμα 20 φορές καλύτερη απόδοση για τη Samsung, δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Nvidia.

Η Samsung θα χρησιμοποιήσει επίσης το λογισμικό προσομοίωσης της Nvidia που ονομάζεται Omniverse. Γνωστή για τα κινητά της τηλέφωνα, η Samsung δήλωσε επίσης ότι θα χρησιμοποιήσει τα τσιπ της Nvidia για να εκτελέσει τα δικά της μοντέλα AI. για τις συσκευές της.