Η Samsung κερδίζει μερίδιο από την Apple στις ΗΠΑ λόγω της καινοτομίας στα smartphones

Η αντιπαράθεση Apple–Samsung για την κυριαρχία στην αγορά smartphones των ΗΠΑ επιστρέφει, καθώς νέες τάσεις και καινοτομίες επηρεάζουν τις πωλήσεις και τα μερίδια αγοράς.

Όπως αναφέρει το CBNC, στο δεύτερο τρίμηνο, οι αποστολές της Samsung στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σημαντικά, με το μερίδιό της στην αγορά να ανεβαίνει από 23% σε 31% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με δεδομένα της Canalys. Το μερίδιο της Apple στο τρίμηνο μειώθηκε στο 49% από 56%.

Η Apple παραμένει πρώτη στην αγορά smartphones των ΗΠΑ, καταλαμβάνοντας τη μερίδα του λέοντος των νέων πωλήσεων, ενώ συχνά βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Ωστόσο, οι πρόσφατες απώλειες δείχνουν αναταράξεις για την Apple για πρώτη φορά μετά από πάνω από μια δεκαετία.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι μετοχές της Apple έχουν υποχωρήσει κατά 7,5% φέτος, σημειώνοντας χειρότερη απόδοση από όλες τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, εκτός από την Tesla.

Αντίθετα, η μετοχή της Samsung έχει ανέβει περίπου 35% το 2025.

Η Apple ανακοίνωσε αύξηση 13% στις πωλήσεις iPhone σε ετήσια βάση κατά τα αποτελέσματα του Ιουλίου.

Τα κέρδη της Samsung αντικατοπτρίζουν επίσης την ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων σε διαφορετικές τιμές σε σύγκριση με την Apple.

Αυτό περιλαμβάνει τα οικονομικά τηλέφωνα, που αποτέλεσαν μεγάλο μέρος της βελτίωσης της Samsung στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, καθώς και τις premium συσκευές που κοστίζουν περισσότερο από κάθε ξεχωριστό iPhone.

Επίσης, τον Ιούλιο, η Samsung παρουσίασε δύο καινοτόμα νέα τηλέφωνα με αναδιπλούμενες οθόνες.

Η σειρά Galaxy και Z της Samsung «εκτείνεται από 650 έως 2.400 δολάρια. Είναι ένα τεράστιο φάσμα συσκευών», δήλωσε ο αναλυτής της Canalys, Runar Bjorhovde. «Υπάρχει η δυνατότητα να στοχεύσεις ανθρώπους σε κάθε τιμή και να τους προσεγγίσεις σε κάθε σημείο».

Το iPhone δείχνει σχεδόν το ίδιο από το 2017. Σήμερα, η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από τέσσερα μοντέλα με τιμές από 829 έως 1.599 δολάρια.