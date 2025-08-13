Η Ρωσία περιορίζει τις κλήσεις στο Telegram και το WhatsApp

Οι ρωσικές αρχές λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό ορισμένων κλήσεων στο Telegram και το WhatsApp, την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ανήκει στη Meta, σύμφωνα με δήλωση της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών Roskomnadzor, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τον περασμένο μήνα νόμο που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας κρατικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων ενσωματωμένης στις κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς η Ρωσία προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Telegram.

Η Ρωσία επιδιώκει εδώ και καιρό να καθιερώσει αυτό που αποκαλεί ψηφιακή κυριαρχία, προωθώντας εγχώριες υπηρεσίες. Η προσπάθειά της να αντικαταστήσει τις ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες έγινε πιο επείγουσα, καθώς ορισμένες δυτικές εταιρείες αποχώρησαν από τη ρωσική αγορά μετά την έναρξη του πλήρους πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εγκληματίες... λαμβάνονται μέτρα για τον μερικό περιορισμό των κλήσεων σε αυτές τις ξένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων», ανέφερε η Roskomnadzor. «Δεν έχουν επιβληθεί άλλοι περιορισμοί στη λειτουργικότητά τους».

Η Roskomnadzor δήλωσε ότι οι ιδιοκτήτες τόσο του Telegram όσο και του WhatsApp αγνόησαν επανειλημμένα αιτήματα να λάβουν μέτρα για να σταματήσουν τη χρήση των πλατφορμών τους για δραστηριότητες όπως εκβιασμός και τρομοκρατία.