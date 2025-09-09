Η ReOrbit εξασφαλίζει χρηματοδότηση από την Ευρώπη για να ανταγωνιστεί το Starlink

Η φινλανδική νεοφυής επιχείρηση ReOrbit εξασφάλισε χρηματοδότηση-ρεκόρ Σειράς Α ύψους 45 εκατ. ευρώ σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων που έχει πετύχει εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας στη Φινλανδία, σύμφωνα με το Techcrunch.

Η ReOrbit, με έδρα το Ελσίνκι από το 2019, προσφέρει υλικό και λογισμικό που επιτρέπουν στα κράτη να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο στις δορυφορικές τους επικοινωνίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος Sethu Saveda Suvanam τόνισε ότι η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει χώρες που δεν διαθέτουν δυνατότητα αυτόνομης κατασκευής δορυφόρων, αλλά αναζητούν μια εναλλακτική λύση απέναντι στο Starlink του Ίλον Μασκ. Σε αντίθεση με το μοντέλο της Starlink, η ReOrbit εστιάζει σε πλήρη ιδιοκτησία και έλεγχο των δορυφορικών υποδομών από τους ίδιους τους πελάτες.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης της εταιρείας είναι το λογισμικό της, που λειτουργεί ως πλατφόρμα διαχείρισης δορυφόρων, αντίστοιχη με το iOS για smartphones. Το σύστημα μπορεί να ελέγχει τόσο δορυφόρους γεωστατικής τροχιάς (SiltaSat) όσο και δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (UkkoSat), προσφέροντας ευελιξία για διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες. Η τεχνολογία αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε σύναψη συμβολαίων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με κράτη, καθώς και σε μνημόνια συνεργασίας με άλλα.

Η χρηματοδότηση προήλθε μέσα από έναν συνδυασμό ιδιωτικών και θεσμικών κεφαλαίων. Η Springvest διοργάνωσε δημόσια προσφορά ύψους 8 εκατ. ευρώ για Φινλανδούς επενδυτές, η οποία καλύφθηκε μέσα σε μόλις 4,5 ώρες, ενώ τα υπόλοιπα 37 εκατ. ευρώ προήλθαν από σκανδιναβικά επενδυτικά ταμεία και υφιστάμενους υποστηρικτές, όπως οι Varma, Elo, Icebreaker.vc και Inventure. Αν και ο στόχος ήταν 50 εκατ. ευρώ, το τελικό ποσό κατέρριψε το ρεκόρ για τη χώρα.

Η επιλογή της Φινλανδίας ως έδρα θεωρείται στρατηγική, τόσο λόγω του θετικού κανονιστικού πλαισίου όσο και της γεωπολιτικής ουδετερότητας που αναζητούν κράτη εκτός ΗΠΑ και Κίνας. Το ενδιαφέρον για δορυφορικές υποδομές ενισχύεται από περιστατικά όπως οι πρόσφατες ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα, που ανέδειξαν την ανάγκη εναλλακτικών ασφαλών λύσεων.

Το επόμενο μεγάλο βήμα της ReOrbit θα είναι η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για την εκτόξευση δορυφόρου το δεύτερο τρίμηνο του 2026, κίνηση που θα ενισχύσει τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό απέναντι σε εταιρείες όπως η Astranis και η SpaceX.