Η πώληση του TikTok στις ΗΠΑ «κλειδώνει» στη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να υπογράψει την τελική συμφωνία για το TikTok την Πέμπτη και ότι έχει λάβει «προσωρινή έγκριση» από τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο αναμένεται να συναντήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα στη Νότια Κορέα κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ασία.

«Ο Καναδάς μας εκμεταλλεύεται εδώ και πολύ καιρό και δεν θα το κάνει πια... Δεν θέλω να συναντηθώ με τον Καναδό πρωθυπουργό», δήλωσε επίσης ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν προς την Ιαπωνία από τη Μαλαισία.