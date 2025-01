Η OpenAI διαθέτει το ChatGPT στα σταθερά τηλέφωνα και το WhatsApp

Το ChatGPT δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα smartphones, καθώς πλέον θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στις σταθερές γραμμές τηλεφώνων, σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος προϊόντων της OpenAI.

«[Η αποστολή μας στο] OpenAI είναι να καταστήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη χρήσιμη για όλη την ανθρωπότητα, και μέρος αυτού είναι να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μπορούμε», δήλωσε ο Κέβιν Γουέιλ, επικεφαλής του τμήματος προϊόντων της OpenAI, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης.

«Σήμερα, κάνουμε το επόμενο βήμα και φέρνουμε το ChatGPT στο σταθερό τηλέφωνό σας», τόνισε.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η εμπειρία είναι λίγο – πολύ παρόμοια με το Advanced Voice Mode, τη δυνατότητα συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο της OpenAI για το ChatGPT – χωρίς την πολυτροπικότητα.

Συγκεκριμένα, το ChatGPT ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες μέσω τηλεφώνου και μπορεί να αναλάβει καθήκοντα, όπως η μετάφραση μιας πρότασης σε μια διαφορετική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι, η OpenAI προσφέρει 15 λεπτά δωρεάν κλήσης για τους χρήστες στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια η κλήση απλά ολοκληρώνεται. Η εταιρεία επισημαίνει ότι ενδέχεται να ισχύουν οι συνήθεις χρεώσεις των παρόχων.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw