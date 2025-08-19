Η OpenAI βάζει συνδρομή 4,6 δολαρίων για το ChatGPT στην Ινδία

Η OpenAI λανσάρει ένα νέο προσιτό πρόγραμμα συνδρομής του ChatGPTστην Ινδία, με στόχο να επεκτείνει τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης που προσφέρει σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές διαδικτυακών υπηρεσιών στον κόσμο.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το νέο πρόγραμμα ChatGPT Go κοστίζει 399 ρουπίες (4,60 δολάρια) το μήνα και επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν περισσότερες εικόνες και να αλληλεπιδρούν με το chatbot πιο συχνά από ό,τι με την δωρεάν έκδοση, η οποία θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη.

Μεταξύ των άλλων αναβαθμίσεων είναι τα υψηλότερα όρια για τη μεταφόρτωση αρχείων, η μεγαλύτερη μνήμη για πιο εξατομικευμένες απαντήσεις και οι πιο αναλυτικές αναλύσεις.

Το πρόγραμμα Go, το οποίο προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνο στην Ινδία, θα χρησιμοποιεί το τελευταίο μοντέλο AI της OpenAI, το GPT-5. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο ικανό στον προγραμματισμό, τη δημιουργική γραφή και τη συλλογιστική μέσω σύνθετων ερωτήσεων.

Άλλα προγράμματα επί πληρωμή για την Ινδία περιλαμβάνουν το ChatGPT Plus, το οποίο υπόσχεται ακόμα καλύτερη απόδοση, και μια πολύ πιο ακριβή επαγγελματική έκδοση για επιχειρήσεις. Το ChatGPT Plus κοστίζει 20 δολάρια το μήνα στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ.

Η αγορά μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ινδία κυριαρχείται επί του παρόντος από τις Alphabet (μητρική της Google) και Meta , καθώς και από την κινεζική DeepSeek.

Η χώρα της Νότιας Ασίας στοχεύει να προσελκύσει προγραμματιστές για την ανάπτυξη μεγάλων και μικρών γλωσσικών μοντέλων στο πλαίσιο της φιλόδοξης αποστολής IndiaAI, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Reuters σημείωσε πως η κορυφαία έκδοση του ChatGPT - ChatGPT Pro - κοστίζει 19.900 ρουπίες/μήνα στην Ινδία, ενώ το ChatGPT Plus, το πακέτο μεσαίας κατηγορίας, κοστίζει 1.999 ρουπίες/μήνα.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν συναντήθηκε με τον υπουργό Πληροφορικής της Ινδίας και συζήτησαν ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης χαμηλού κόστους.

Η Ινδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της OpenAI σε αριθμό χρηστών μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και σύντομα ενδέχεται να γίνει η μεγαλύτερη, δήλωσε πρόσφατα ο Άλτμαν.