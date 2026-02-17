Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ανακοίνωσε ότι ο δημιουργός του agent Τεχνητής Νοημοσύνης OpenClaw εντάσσεται στην εταιρεία και ότι η υπηρεσία θα «λειτουργεί ως open source project που θα συνεχίσει να υποστηρίζει η OpenAI».

Το OpenClaw, που προηγουμένως ονομαζόταν Clawdbot και Moltbot, κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα από τον Αυστριακό προγραμματιστή λογισμικού, Πίτερ Στάινμπεργερκ.

Η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί ραγδαία, εν μέρει λόγω της προσοχής που έχει τραβήξει στα social media, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις συρρέουν σε προϊόντα που μπορούν να ολοκληρώνουν αυτόνομα εργασίες, να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν δράσεις εκ μέρους των χρηστών χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Altman έγραψε ότι ο Στάινμπεργκερ «εντάσσεται στην OpenAI για να προωθήσει την επόμενη γενιά προσωπικών πρακτόρων».

«Είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος με πολλές εκπληκτικές ιδέες για το μέλλον των πολύ έξυπνων πρακτόρων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να κάνουν πολύ χρήσιμα πράγματα για τους ανθρώπους. Αναμένουμε ότι αυτό θα γίνει γρήγορα το επίκεντρο των προϊόντων που προσφέρουμε» σημείωσε ο Άλτμαν.

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι της συμφωνίας, αλλά οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI, έχουν ανοίξει τα πορτοφόλια τους για να προσλάβουν κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.ι δισεκατομμύρια για να προσλάβουν προγραμματιστές και ερευνητές AI.

Η OpenAI, η οποία πρόσφατα αποτιμήθηκε σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια και τώρα επιδιώκει να αυξήσει αυτόν τον αριθμό, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στην αγορά γενετικής AI, ιδιαίτερα από την Google και την Anthropic, των οποίων τα μοντέλα AI χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για να αναλάβουν περισσότερες επιχειρηματικές εργασίες.

Το Claude της Anthropic έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική τον τελευταίο καιρό χάρη στο Claude Code, και η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα το Claude Opus 4.6, το οποίο είναι καλύτερο στον προγραμματισμό, στη διατήρηση εργασιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και στη δημιουργία επαγγελματικών εργασιών υψηλότερης ποιότητας, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Anthropic αποτιμήθηκε σε 380 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης που ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το OpenClaw έχει εξαπλωθεί γρήγορα στην Κίνα και μπορεί να συνδυαστεί με μοντέλα γλώσσας που έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα, όπως το DeepSeek, και να διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί με κινεζικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων. Η κινεζική μηχανή αναζήτησης Baidu σχεδιάζει να δώσει στους χρήστες της κύριας εφαρμογής της για smartphone άμεση πρόσβαση στο OpenClaw, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC.