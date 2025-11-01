Ο CEO της Nvidia, Τζεν-Σουν Χουάνγκ, επισκέπτεται τη Νότια Κορέα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, στο περιθώριο της Συνόδου APEC 2025, ανακοινώνοντας διευρυμένη συνεργασία με την κορεατική κυβέρνηση και μεγάλους ομίλους (Hyundai, Samsung, SK, Naver) για την ενίσχυση των υποδομών AI και των δυνατοτήτων «physical AI».

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις τεχνολογικές συμφωνίες ΗΠΑ - Ιαπωνίας - Ν. Κορέας για εμβάθυνση συνεργασίας σε AI, ημιαγωγούς, κβαντική, βιοτεχνολογία και 6G, όπως αναφέρει το TechCrunch.

Η κυβέρνηση της Ν. Κορέας θα εξασφαλίσει πάνω από 260.000 νεότερες GPU της Nvidia: περίπου 50.000 για δημόσιες πρωτοβουλίες (θεμελιώδη εγχώρια μοντέλα AI, εθνικό data center AI) και πάνω από 200.000 για Samsung, SK, Hyundai και Naver, για καινοτομία στην παραγωγή και κλαδικά μοντέλα AI.

Η Samsung δημιουργεί «AI mega-factory» με τη Nvidia, ενσωματώνοντας AI σε κάθε στάδιο παραγωγής ημιαγωγών, κινητών και ρομποτικής, αξιοποιώντας >50.000 GPU και την πλατφόρμα Omniverse για ανάλυση/βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται επίσης στην HBM4.

Παράλληλα, Nvidia, Samsung, οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (SK Telecom, KT, LG Uplus) και το ETRI θα συν-αναπτύξουν AI-RAN για βελτίωση απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας, με παγκόσμιο testbed. Τον Οκτώβριο, η Nvidia ανακοίνωσε ότι η Samsung Foundry θα συνδράμει στην κατασκευή custom CPU και XPU, συμπληρώνοντας τη δουλειά με Intel για διασύνδεση x86 μέσω NVLink Fusion.

Η Hyundai και η Nvidia θα στήσουν υποδομές AI για αυτόνομη κινητικότητα, έξυπνα εργοστάσια και ρομποτική, με 50.000 GPU Blackwell για εκπαίδευση, επικύρωση και ανάπτυξη μοντέλων, και νέα ερευνητικά κέντρα AI στη Ν. Κορέα.

Ο όμιλος SK (μητρική της SK Hynix) θα δημιουργήσει το πρώτο στην Ασία enterprise-led βιομηχανικό AI cloud, ανοικτό σε κυβέρνηση, δημόσιους φορείς και startups, με πλατφόρμες προσομοίωσης και digital twin της Nvidia. Η Naver Cloud αναπτύσσει πλατφόρμα «Physical AI» για βιομηχανίες όπως ημιαγωγά, ναυπηγική, ενέργεια και βιοτεχνολογία.

Οι συνεργασίες υπογραμμίζουν τη σύγκλιση AI και hardware σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Νωρίτερα την εβδομάδα, η Nvidia ανακοίνωσε νέες συνεργασίες με Eli Lilly, Palantir, Hyundai, Samsung, Uber, Joby Aviation και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Η μετοχή εκτινάχθηκε, με τη Nvidia να γίνεται η πρώτη εισηγμένη εταιρεία που ξεπέρασε αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων.