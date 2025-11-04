Η Nvidia επενδύει έως και 1 δισ. δολάρια στην Poolside

Η Nvidia σκοπεύει να επενδύσει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια, και έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια, στην Poolside, μια εταιρεία που αναπτύσσει μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για ανάπτυξη λογισμικού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται πηγές.

Η επένδυση αυτή θα αποτελέσει μέρος ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο συγκεντρώνει η Poolside με αποτίμηση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η συμμετοχή της Nvidia θα μπορούσε να αυξηθεί έως το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εφόσον η εταιρεία ολοκληρώσει με επιτυχία τον υπόλοιπο γύρο χρηματοδότησης, ανέφερε το Bloomberg.

Αυτή δεν είναι η πρώτη επένδυση της Nvidia στην Poolside. Η εταιρεία είχε ήδη συμμετάσχει στον γύρο Series B ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων της Poolside τον Οκτώβριο του 2024.

Η Nvidia, ήδη ένας από τους πιο δραστήριους επενδυτές σε startups Τεχνητής Νοημοσύνης, διευρύνει συνεχώς το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε ποικίλους τομείς. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο ανακοίνωσε ότι εξετάζει επένδυση 500 εκατομμυρίων δολαρίων στην βρετανική εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Wayve.

Τον προηγούμενο μήνα, η Nvidia απέκτησε μερίδιο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel, με στόχο τη μελλοντική συνεργασία στην παραγωγή chip.