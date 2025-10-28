Η Nvidia θα κατασκευάσει υπερυπολογιστές Τεχνητής Νοημοσύνης για τις ΗΠΑ

Η Nvidia θα κατασκευάσει υπερυπολογιστές Τεχνητής Νοημοσύνης για το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας συνολικές κρατήσεις παραγγελιών ύψους 500 δισ. δολαρίων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζεν-Σουν Χουάνγκ, δήλωσε την Τρίτη ότι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης θα κατασκευάσει επτά νέους υπερυπολογιστές για το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αποκάλυψε ότι η εταιρεία διαθέτει κρατήσεις παραγγελιών ύψους 500 δισ. δολαρίων για τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της.

Ο Χουάνγκ ανέφερε επίσης ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει αποκλείσει την Nvidia από την αγορά της και πως η εταιρεία δεν έχει υποβάλει αίτηση για άδειες εξαγωγής των νεότερων τσιπ της στις ΗΠΑ, λόγω της στάσης του Πεκίνου.

«Έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν η Nvidia να δραστηριοποιείται εκεί αυτή τη στιγμή», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης GTC της εταιρείας. «Ελπίζω αυτό να αλλάξει στο μέλλον, γιατί θεωρώ ότι η Κίνα είναι μια πολύ σημαντική αγορά».

Η Nvidia, η εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο - σχεδόν 5 τρισ. δολάρια - βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Συνάπτει συμφωνίες σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διαχειριστεί τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας, που θα μπορούσε να καθορίσει ποιας χώρας η τεχνολογία θα κυριαρχήσει διεθνώς.

Οι επενδυτές αναζητούν σαφήνεια σχετικά με το ποια τσιπ θα μπορεί να πουλήσει η Nvidia στην τεράστια κινεζική αγορά, ωστόσο ο Χουάνγκ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Στην κεντρική του ομιλία στο GTC, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον, εξήρε την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε νέα προϊόντα και συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και τεχνολογία δικτύου που θα επιτρέπει στα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia να συνεργάζονται με κβαντικούς υπολογιστές.

Οι υπερυπολογιστές που θα κατασκευάσει η Nvidia για το Υπουργείο Ενέργειας θα συμβάλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου, καθώς και στην έρευνα για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η πυρηνική σύντηξη. Ο μεγαλύτερος από αυτούς θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Oracle και θα περιλαμβάνει 100.000 τσιπ Blackwell της Nvidia.

«Το να στηριχθεί η ενεργειακή ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο άλλαξε εντελώς τα δεδομένα», ανέφερε ο Χουάνγκ. «Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα μπορούσαμε να βρισκόμασταν σε δύσκολη θέση, και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ γι’ αυτό».

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με τη φινλανδική Nokia, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιών βασισμένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Nvidia θα επενδύσει 1 δισ. δολάρια για την απόκτηση μεριδίου 2,9% στη Nokia και παρουσίασε μια νέα σειρά προϊόντων με την ονομασία Arc, σχεδιασμένη να λειτουργεί με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σταθμών βάσης 6G.

«Θα αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία και θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε εκατομμύρια σταθμούς βάσης παγκοσμίως», είπε ο Χουάνγκ.

Συνολικά, η Nvidia έχει κρατήσεις παραγγελιών ύψους 500 δισ. δολαρίων για τα τσιπ Blackwell και Rubin τα επόμενα πέντε τρίμηνα, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη συνεργασία με την Palantir Technologies, η οποία συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η συνεργασία επικεντρώνεται στις εμπορικές δραστηριότητες της Palantir, με τη Nvidia να συμβάλλει στην επιτάχυνση της επίλυσης προβλημάτων logistics για εταιρείες όπως η Lowe’s. Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελούσε παραδοσιακά προπύργιο της Intel.

Η Nvidia παρουσίασε επίσης μια νέα πλατφόρμα τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων, με την ονομασία Hyperion, και αποκάλυψε συνεργασία με την Uber για τη δημιουργία δικτύου ρομποταξί. «Αυτή θα είναι μια νέα υπολογιστική πλατφόρμα για εμάς και αναμένω να είναι αρκετά επιτυχημένη», ανέφερε ο Huang.

«Οι ανακοινώσεις αυτές δείχνουν την ικανότητα της Nvidia να επεκτείνει την εμβέλειά της πέρα από τους βασικούς πελάτες κέντρων δεδομένων», σχολίασε ο αναλυτής της DA Davidson, Gil Luria. «Αν και αυτά τα έργα υπολείπονται των κεφαλαιουχικών δαπανών των hyperscalers όπως η Microsoft, η Amazon, η Google και η Meta, θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες αγορές για τη Nvidia στο μέλλον».

Ο Χουάνγκ ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε κατάμεστη αίθουσα, ενώ ο Τραμπ πραγματοποιούσε περιοδεία στην Ασία, ενόψει της αναμενόμενης συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η ροή προηγμένης τεχνολογίας μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό θέμα των εμπορικών συνομιλιών, με την πρόσβαση στα τσιπ της Nvidia να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η εκδήλωση προγραμματιστών της Nvidia πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ουάσινγκτον, δείχνοντας τη διάθεση της εταιρείας να ενισχύσει τη συνεργασία της με την αμερικανική κυβέρνηση και τους εργολάβους της πρωτεύουσας. Στο προηγούμενο GTC, τον Μάρτιο στην Καλιφόρνια, η Nvidia είχε παρουσιάσει τον οδικό χάρτη των νέων τσιπ της για την επόμενη χρονιά.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε επιβάλει περιορισμούς στις πωλήσεις των πιο προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει τροποποιήσει την πολιτική αυτή κατά τη δεύτερη θητεία του, περιορίζοντας αρχικά τις εξαγωγές τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και αλλάζοντας πορεία τον Ιούλιο.

Ο Χουάνγκ έχει επισημάνει ότι η Nvidia χρειάζεται πρόσβαση σε πιθανές πωλήσεις ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων από την κινεζική αγορά, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την έρευνα και ανάπτυξη στις ΗΠΑ και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ του Reuters, οι Κινέζοι προγραμματιστές εξακολουθούν να επιδιώκουν την αγορά τσιπ της Nvidia, παρά τις πιέσεις του Πεκίνου να προτιμούν εγχώριες λύσεις από την Huawei Technologies Co.

Η Nvidia ανέφερε ότι κατασκευάζει τσιπ στην Αριζόνα, στις εγκαταστάσεις της TSMC, ενώ συναρμολογεί διακομιστές στο Τέξας και εξοπλισμό δικτύωσης στην Καλιφόρνια. «Κατασκευάζουμε ξανά στην Αμερική – είναι αξιοσημείωτο. Το πρώτο πράγμα που μου ζήτησε ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν να "φέρουμε πίσω την παραγωγή"», δήλωσε ο Χουάνγκ.