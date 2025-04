TechCrunch

Η Midjourney, μία από τις πρώτες υπηρεσίες δημιουργίας εικόνας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης στον ιστό, κυκλοφόρησε το πρώτο νέο της μοντέλο AI μετά από σχεδόν ένα χρόνο, σύμφωνα με την TechChrunch.

Το μοντέλο, που ονομάζεται V7, ξεκίνησε να διατίθεται σε alpha έκδοση γύρω στη μέση της νύχτας την Πέμπτη, μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του νέου γεννήτριας εικόνας από την OpenAI στο ChatGPT, η οποία έγινε αμέσως viral για την ικανότητά της να δημιουργεί φωτογραφίες στο στυλ των Ghibli.

Ωστόσο, το μοντέλο της Midjourney δεν είναι βελτιστοποιημένο για το στυλ των Ghibli — τουλάχιστον όχι επίσημα — αλλά παρόλα αυτά μπορεί να δημιουργεί αισθητικά ευχάριστα έργα, τουλάχιστον κατά την κρίση του δημοσιογράφου.

We're now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It's our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7