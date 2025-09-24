Η Microsoft, αν και παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής και βασικός συνεργάτης cloud της OpenAI, κάνει στροφή στη στρατηγική της ενσωματώνοντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από την Anthropic, άμεση ανταγωνίστρια της OpenAI.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το μοντέλο Claude Opus 4.1 της Anthropic θα χρησιμοποιείται στο Microsoft 365 Copilot, αρχικά μέσω του εργαλείου Researcher, που αναλύει πληροφορίες και παράγει αναφορές για εταιρικούς πελάτες, σύμφωνα με το CNBC.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη διαφοροποίηση της Microsoft στην genetic ΑΙ, καθώς μέχρι τώρα στηριζόταν κυρίως στα μοντέλα της OpenAI για υπηρεσίες όπως το Bing, τα Windows και άλλα προϊόντα.

Η Microsoft έχει επενδύσει πάνω από 13 δισ. δολάρια στην OpenAI, ενώ η τελευταία φιλοξενεί τα μοντέλα της στο Azure. Ωστόσο, οι σχέσεις εξελίσσονται: η OpenAI ταυτόχρονα ενισχύει τις συνεργασίες της, με επενδύσεις 300 δισ. δολαρίων με την Oracle, 10 δισ. με την Broadcom και έως 100 δισ. από τη Nvidia για νέα κέντρα δεδομένων.

Η Anthropic, που ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI και αποτιμάται στα 183 δισ. δολάρια, προσφέρει τώρα στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα μοντέλα Claude Sonnet 4 και Claude Opus 4.1 και μέσω του Copilot Studio. Οι διαχειριστές πρέπει να ενεργοποιήσουν τα εργαλεία αυτά, τα οποία λειτουργούν στα cloud της Amazon και της Google.

Παράλληλα, η Microsoft πειραματίζεται και με δικό της μοντέλο, το MAI-1-preview, ενισχύοντας περαιτέρω την ανεξαρτησία της. Ο CEO Σατιά Ναντέλα υπογράμμισε ότι τα μοντέλα AI τείνουν να γίνονται «εμπόρευμα», με την αξία να βρίσκεται πλέον στις εφαρμογές και στο οικοσύστημα που τα αξιοποιεί.

Το Copilot αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής AI της Microsoft, αν και, σύμφωνα με αναλυτές, η εφαρμογή του προχωρά σταδιακά καθώς περίπου το 60% των εταιρικών πελατών το υλοποιεί μόνο για το 10% των χρηστών, ενώ μόλις το 4% το διαθέτει σε όλους.