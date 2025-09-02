Η Microsoft προσφέρει 6 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ για υπηρεσίες cloud

Η Microsoft συμφώνησε να προσφέρει στην Αμερικανική Υπηρεσία Γενικών Υπηρεσιών (GSA) 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιθανές εξοικονομήσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους για υπηρεσίες cloud που χρησιμοποιούνται σε κυβερνητικές υπηρεσίες, μετέδωσε την Τρίτη το CNBC.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως από την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, η GSA έχει επιδιώξει να συγκεντρώσει τις δαπάνες μέσω μιας στρατηγικής που ονομάζεται OneGov και έχει ως στόχο τη μείωση των τιμών. Οι Adobe, Amazon, Google και Salesforce έχουν ήδη προσφέρει εκπτώσεις.

Οι υπηρεσίες πρέπει να αγοράζουν μέσω της GSA για να επωφεληθούν από τις εξοικονομήσεις της Microsoft έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι χαμηλότερες τιμές θα ισχύουν για τρία χρόνια, με αποτέλεσμα συνολικές εξοικονομήσεις άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη Microsoft.

Οι εκπτώσεις ισχύουν για τις συνδρομές παραγωγικότητας του Microsoft Office, καθώς και για την υποδομή cloud Azure, τις επιχειρηματικές εφαρμογές Dynamics 365 και το λογισμικό κυβερνοασφάλειας Sentinel. Η Microsoft προσφέρει ένα έτος δωρεάν πρόσβασης στον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot για εκατομμύρια εργαζόμενους με συνδρομές Microsoft 365 G5, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι υπηρεσίες μπορούν εύκολα να μεταβούν στη χαμηλότερη τιμή, δήλωσε ο Τζος Γκρούενμπαουμ, επίτροπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προμηθειών της GSA μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Η GSA εποπτεύει περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες για κοινά αγαθά και υπηρεσίες από πολλές υπηρεσίες, από τα συνολικά 450 δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση Η GSA εργάζεται για να απορροφήσει τις προμήθειες για τη NASA και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, προκειμένου να συμμορφωθεί με μια εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Trump τον Μάρτιο, πρόσθεσε.

Περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες συνδέονται με την πληροφορική, και τα ετήσια έσοδα της Microsoft από την κυβέρνηση των ΗΠΑ πιθανώς κυμαίνονται από μεσαία έως υψηλά μονοψήφια δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο Γκρούενμπαουμ.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Microsoft είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης όσον αφορά το λογισμικό και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε τόσο στον πολιτικό όσο και στον αμυντικό τομέα», δήλωσε ο Γκρούενμπαουμ.