Techcrunch

Η Limitless, η startup Τεχνητής Νοημοσύνης που προηγουμένως ήταν γνωστή ως Rewind, εξαγοράστηκε από τη Meta, ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή στην ιστοσελίδα της.

Η εταιρεία, η οποία είχε δημιουργήσει ένα μενταγιόν με Τεχνητή Νοημοσύνη για την καταγραφή των συνομιλιών σας, δήλωσε ότι δεν θα πωλεί πλέον τις συσκευές της και θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στους υπάρχοντες πελάτες της για ένα χρόνο.

Οι πελάτες δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν συνδρομή και θα μεταβούν προσωρινά στο Unlimited Plan. Άλλες λειτουργίες θα καταργηθούν, συμπεριλαμβανομένου του μη-μενταγιόν λογισμικού της, Rewind, το οποίο κατέγραφε τη δραστηριότητα των χρηστών στους υπολογιστές τους και τη μετέτρεπε σε αναζητήσιμη καταγραφή.

Η startup, που ιδρύθηκε από τους Μπρετ Μπέικτσεκ και Νταν Σίροκερ, συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Optimizely, στράφηκε πέρσι στην κατασκευή συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας το μενταγιόν Limitless στην τιμή των $99. Η φορητή συσκευή μπορούσε να στερεωθεί στο πουκάμισο σαν ασύρματο μικρόφωνο ή να φορεθεί σαν κολιέ. Η συσκευή είναι μία από τις πολλές συσκευές AI στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου ενός άλλου (που δεν είχε μεγάλη αποδοχή) AI μενταγιόν γνωστού ως Friend.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Limitless, η εταιρεία συμμερίζεται το όραμα της Meta να «φέρουν προσωπική υπερνοημοσύνη σε όλους», το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή φορητών συσκευών με AI. (Η Meta εστιάζει προς το παρόν σε γυαλιά AR/AI, όπως τα Ray-Ban Meta και Oakley Meta, καθώς και στα γυαλιά με AI ενσωματωμένα στους φακούς, τα Meta Ray-Ban Display.) Η Limitless ανέφερε ότι θα συμβάλει στην υλοποίηση αυτού του οράματος — που πιθανότατα σημαίνει υποστήριξη των υπαρχόντων προϊόντων της Meta, όχι την προσθήκη ενός μενταγιόν AI στη σειρά της.

Η εταιρεία υπαινίχθηκε ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός στην αγορά καθιστούσε δύσκολη τη διατήρησή της, ειδικά καθώς οι μεγαλύτεροι παίκτες, όπως οι OpenAI και Meta, αναπτύσσουν επίσης δικές τους συσκευές υλικού.

«Όταν ξεκινήσαμε τη Limitless πριν πέντε χρόνια, ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός», έγραψε ο Σίροκερ στην ανακοίνωση. «Η AI ήταν για πολλούς ένα όνειρο απατηλό. Οι startups στο hardware θεωρούνταν μη χρηματοδοτήσιμες, και μια επιχείρηση που θα έκανε και AI και hardware θεωρούνταν γελοία. Αλλά σήμερα είναι διαφορετικά. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Δεν εργαζόμαστε πια σε μια περίεργη περιθωριακή ιδέα. Χτίζουμε ένα μέλλον που τώρα φαίνεται αναπόφευκτο. Δεν είμαστε μόνοι.»